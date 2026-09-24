AECC reivindica la investigación como motor para avanzar frente al cáncer ante el reto de 350.000 nuevos casos en 2050

Archivo - Fundación Mutua Madrileña financiará con 2,3 millones de euros nuevos proyectos de investigación médica - JAVIERVALEIRO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer en Madrid ha vuelto a desplegar este jueves su Célula de la Investigación para poner de manifiesto la necesidad de seguir investigando para aumentar la supervivencia en cáncer, teniendo en cuenta que se prevé que para el año 2050 podrían diagnosticarse en España más de 350.000 casos nuevos de cáncer.

Ante esta realidad, y enmarcado en el 10º aniversario del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (24 de septiembre), la célula ha aterrizado en la plaza de Olavide, con charlas de investigadoras e investigadores; testimonios de pacientes; la experiencia de empresas y sociedad en general que apoya la investigación en cáncer, y actividades del programa Ciencia para Todos.

"La investigación necesita financiación sostenida en el tiempo e incremental para lograr los objetivos de supervivencia. Ha recibido un impulso extraordinario en los últimos años, sí, pero necesitamos más, y lo necesitamos hacer todos juntos", ha manifestado Jaime Salaverri, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid.

La directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica AECC, Isabel Orbe, ha asegurado que la investigación está contribuyendo a detectar antes, diagnosticar mejor, desarrollar nuevos tratamientos, aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida: "Ya no queremos contar únicamente que la investigación es importante, sino mostrar todo lo que ya está haciendo posible".

"La investigación son muchísimas horas de no dormir. Ni en el primer experimento ni en el décimo te sale lo que quieres", ha señalado Inmaculada Ibáñez de Cáceres, directora general de Investigación de la Comunidad de Madrid, subrayando la dificultad del trabajo en los laboratorios.

Uno de los ejemplos de empresa concienciada con la investigación en cáncer es Iberdrola, que ya ha recaudado más de seis millones de euros con la ayuda y el compromiso de clientes y empleados a través de la iniciativa solidaria Juntos contra el Cáncer. "Un logro colectivo", tal y como lo define Laura Gil, responsable de Patrocinios de Iberdrola España, "que demuestra que cada contribución cuenta cuando la meta es seguir ganando terreno a la enfermedad".