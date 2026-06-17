AECOC considera un "gran avance" la sustitución del cupón precinto de los medicamentos por un sistema digital

El CGCOF aplaude el RD que eliminará el cupón precinto de fármacos y permitirá destinar más tiempo "a los cuidados" - CGCOF

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de impulsar la sustitución progresiva del tradicional cupón precinto por un sistema digital basado en el identificador único de cada medicamento, una medida que considera un "gran avance" en la digitalización de la prestación farmacéutica.

Para la asociación, la decisión permitirá simplificar procesos administrativos, mejorar el intercambio de información entre los distintos agentes del sector y reforzar la trazabilidad de los medicamentos a lo largo de toda la cadena sanitaria.

Además, cree que la verificación mediante identificadores únicos permite reforzar las garantías frente a posibles falsificaciones y mejorar la gestión de la prestación farmacéutica financiada por el Sistema Nacional de Salud.

En este contexto, apunta que la sustitución progresiva del cupón precinto por sistemas digitales de identificación permitirá simplificar numerosos procesos administrativos asociados a la dispensación de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. "La automatización de estas tareas contribuirá a reducir la gestión documental, agilizar el intercambio de información entre los distintos agentes del sector y mejorar la eficiencia de los procesos de control y verificación", añade.

Asimismo, indica que la digitalización de la prestación farmacéutica puede generar "importantes ahorros" para las administraciones sanitarias y las oficinas de farmacia. En este sentido, sostiene que algunas experiencias ya desarrolladas en España apuntan a una reducción significativa de costes asociados al consumo de papel, el almacenamiento documental y la gestión administrativa.

"En el caso de las farmacias, distintas estimaciones sectoriales sitúan el ahorro potencial en torno a los 4,7 millones de euros anuales, gracias a la eliminación de tareas manuales vinculadas al tratamiento del cupón precinto", agrega.

ESTÁNDARES GS1

AECOC señala que la transición hacia un modelo más digital también refuerza el papel de los estándares de identificación utilizados por el sector sanitario. En este sentido, apunta que el identificador único incorporado en los envases, representado mediante el estándar GS1 DataMatrix, está llamado a sustituir progresivamente las funciones asociadas al cupón precinto, facilitando la verificación de los medicamentos y mejorando su trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro.

"La reforma supone un paso adelante en la digitalización del medicamento y en la construcción de procesos más eficientes para todos los agentes de la cadena sanitaria. La adopción de estándares globales permite compartir información de forma más ágil y segura, reducir costes operativos y mejorar la trazabilidad de los productos, con beneficios directos para administraciones, profesionales sanitarios y pacientes", ha finalizado el responsable del sector Salud de AECOC, Óscar Castroviejo.