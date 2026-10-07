AELMHU y la POP se unen para avanzar en la innovación y la participación de los pacientes en las decisiones en salud

Imagen de la firma del acuerdo. - AELMHU

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han firmado este miércoles un convenio marco de colaboración para avanzar en iniciativas conjuntas orientadas a mejorar el acceso a la innovación, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y la participación de los pacientes en la toma de decisiones en salud.

Según informan, el acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas entidades para identificar intereses comunes, coordinar actuaciones conjuntas y optimizar esfuerzos que contribuyan a dar respuesta a los principales retos del sistema sanitario.

Entre ellos se encuentran el acceso a los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, las terapias avanzadas, la evaluación de la innovación, la generación de evidencia y la reducción de las desigualdades en la atención sanitaria.

El acuerdo también busca reforzar la interlocución ante el conjunto del sector sanitario y dar mayor peso a la voz de los pacientes en los debates estratégicos que afectan a su calidad de vida. A través de este convenio, AELMHU y la POP impulsarán el intercambio de información y conocimiento, la participación conjunta en foros, congresos y jornadas científicas, así como espacios de diálogo con los distintos agentes del sistema sanitario y con organismos reguladores nacionales y europeos.

Asimismo, ambas entidades trabajarán en la elaboración de informes, documentos de análisis y propuestas que contribuyan a mejorar la toma de decisiones en salud, especialmente en relación con los medicamentos huérfanos, las terapias innovadoras y las necesidades de las personas con enfermedades raras y ultrarraras. El objetivo es contribuir, desde diferentes perspectivas, a una toma de decisiones en salud cada vez más informada y alineada con las necesidades reales de los pacientes.

El convenio también contempla el desarrollo de proyectos orientados a identificar y abordar necesidades en diagnóstico, tratamiento y acceso a la innovación, así como el apoyo mutuo a campañas de sensibilización y comunicación que visibilicen la realidad de los pacientes y sus familias.

"La colaboración entre quienes impulsan la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas y quienes representan la voz de los pacientes es fundamental para avanzar en respuestas que estén realmente conectadas con sus necesidades. Este convenio nos permitirá compartir conocimiento, generar evidencia y trabajar de manera coordinada para contribuir a mejorar el acceso a la innovación en el ámbito de las enfermedades raras y ultrarraras", ha indicado la presidenta de AELMHU, Beatriz Perales.

"La participación de los pacientes debe estar presente en todas las fases de las políticas sanitarias: desde la investigación y la evaluación hasta el acceso, la financiación y el seguimiento de resultados. Este acuerdo nos permite trabajar en beneficio del conjunto de los pacientes, con independencia de su patología, y que contribuya a un sistema sanitario más equitativo y participativo", ha subrayado la presidenta de la POP, Carina Escobar.

Con esta alianza, AELMHU y la POP buscan consolidar una vía de trabajo conjunto para abordar algunos de los principales desafíos de la atención sanitaria y reforzar el papel de los pacientes en las políticas de salud. Ambas entidades, aseguran, comparten el compromiso de contribuir a un sistema sanitario más equitativo, sostenible, innovador y centrado en las personas, en el que la evidencia y la experiencia de los pacientes tengan un papel relevante en la toma de decisiones.