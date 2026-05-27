La AELMHU renueva su junta directiva y reelige a Beatriz Perales como presidenta

Junta directiva de la AELMHU. - AELMHU

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU) ha elegido a la nueva junta directiva de la asociación para el periodo 2026-2028 y ha renovado a Beatriz Perales como presidenta durante los dos próximos años, además de ser la directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Sobi.

Perales, en este contexto, afronta esta nueva etapa con el objetivo de seguir mejorando la salud y la calidad de vida de las personas con enfermedades raras y ultrarraras.

Para ello, el nuevo órgano de representación de la asociación continuará reforzando la colaboración con las administraciones sanitarias, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, las organizaciones profesionales y con el conjunto de agentes vinculados al ámbito de las enfermedades raras y de la industria farmacéutica.

"Como hemos hecho desde nuestra constitución hace más de 15 años, AELMHU seguirá trabajando para impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para las personas con enfermedades raras. Además, continuaremos promoviendo mejoras en los procesos de evaluación, financiación y acceso a los tratamientos innovadores para acelerar la llegada de la innovación a los pacientes", ha señalado la presidenta.

Perales es presidenta de AELMHU desde 2024 y es licenciada en Farmacia y cuenta con formación en Gestión, Comunicación y Comercio Digital, así como experiencia docente en Cesif, la Universidad Nebrija y la Universidad Europea. Con casi 30 años de carrera en la industria farmacéutica, tiene una amplia trayectoria en puestos de liderazgo en varias compañías farmacéuticas.

Por su parte, el director de Acceso al Mercado para el clúster del Sur y Country Manager de España en Kyowa Kirin, Iván Silva, asumirá la vicepresidencia de la asociación. Licenciado en Farmacia, cuenta con formación especializada en gestión y dirección dentro del ámbito sanitario y farmacéutico. Con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes posiciones de responsabilidad en acceso al mercado y asuntos regulatorios.

El vicepresidente y director general de Ultragenyx en Italia, España y Portugal, José Luis Moreno, continuará como secretario de AELMHU. Con una amplia trayectoria en el ámbito de las enfermedades raras, ha ocupado distintas posiciones de responsabilidad dentro de la industria farmacéutica, centrando su actividad en impulsar la innovación y favorecer el acceso de los pacientes con enfermedades raras a nuevas alternativas terapéuticas.

Por otro lado, el vicepresidente y General Manager de Alnylam Pharmaceuticals para España y Mid Size Markets South, Sergio Bullón, también seguirá en la junta directiva de AELMHU como tesorero. Con más de 20 años de experiencia en el sector sanitario, a lo largo de su carrera ha liderado iniciativas comerciales y estratégicas en varias compañías, impulsando el acceso a terapias innovadoras, especialmente en enfermedades raras.

VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Por su parte, la directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales de Amgen España, María Fernández, la directora general de PTC Therapeutics Iberia, Iria Nieto y el director de la Unidad de Negocio de Enfermedades Raras y Epilepsia de UCB Iberia, Angelino Ruiz, se incorporan a la nueva junta directiva como vocales.

María Fernández es farmacéutica y experta en acceso al mercado, política sanitaria y relaciones institucionales, con más de dos décadas de trayectoria en la industria biofarmacéutica. Actualmente, lidera la estrategia de acceso, precios y financiación del portfolio de medicamentos innovadores y biosimilares de Amgen España, así como la interlocución institucional y la agenda de asuntos públicos en áreas como oncología, cardiovascular, inflamación y enfermedades raras.

Doctora en Bioquímica y Biología Molecular, Iria Nieto inició su trayectoria profesional en el ámbito de la investigación científica, antes de incorporarse a la industria farmacéutica. Desde entonces, ha desarrollado su carrera en el área médica, especialmente en enfermedades raras y ultrarraras, trabajando en el impulso de nuevas alternativas terapéuticas y en el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la vida de los pacientes.

Angelino Ruiz cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica, donde ha desempeñado funciones vinculadas a las áreas comerciales y de acceso al mercado. Desde 2008 forma parte de UCB Iberia, ocupando diferentes posiciones de responsabilidad en distintas áreas terapéuticas, acceso al mercado y relaciones institucionales. Es licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y MBA en Industria Farmacéutica en EPHOS.