La AEMPS abre una investigación sobre unas gafas que prometen corregir automáticamente la visión

Archivo - Exteriores de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). - FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET. - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha abierto una investigación sobre unas gafas que prometen corregir automáticamente la visión, algo de lo que fue alertada por el Consejo General de Colegios de Ópticos- Optometristas (CGCOO), que ha promovido su intervención.

Según ha indicado la corporación profesional, a raíz del caso de unas lentes que realizan la promesa sobre distintos problemas visuales sin necesidad de una graduación individualizada, ha instado la participación de diferentes organismos de la Administración General del Estado (AGE). Las actuaciones impulsadas han llevado al análisis para comprobar las características del producto y determinar si su comercialización y publicidad se ajustan a la normativa vigente.

"Los ópticos-optometristas somos profesionales sanitarios y nuestra responsabilidad con la salud visual de la ciudadanía va mucho más allá de la consulta", ha indicado el presidente del CGCOO, Andrés Gené Sampedro, quien ha añadido que también implica actuar cuando se detectan "situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas". "No podemos permitir que las promesas comerciales sustituyan al rigor sanitario ni a las garantías que deben ofrecer los productos destinados a corregir la visión", ha declarado.

Así, la investigación afecta a un producto comercializado en Internet bajo la denominación 'Gafas Progresivas Inteligentes de Titanio - Enfoque Automático y Fotocromático', cuya publicidad promete corregir diferentes defectos refractivos sin necesidad de una evaluación visual personalizada. Frente a ello, la AEMPS ha abierto un caso de control de mercado para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.

"La innovación tecnológica en el ámbito de la óptica debe ir acompañada de garantías de calidad, eficacia y seguridad, especialmente cuando se trata de productos destinados a corregir problemas de visión", ha afirmado el máximo representante de la corporación, la cual también ha obtenido respuestas de los Ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras las denuncias y comunicaciones formuladas en el verano.

OTRAS RECLAMACIONES DEL CGCOO

Antes del otoño, reclamó la intervención administrativa por la utilización de supuestos respaldos oficiales en la publicidad del producto, que aseguraba "cumplir con los estándares de seguridad vial del Ministerio de Transporte de España". Por ello, la Secretaría General de Transporte Terrestre confirmó que no consta ningún certificado, homologación, autorización o pronunciamiento oficial que respalde dicha afirmación, además de que comunicó que trasladará el asunto a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que valore las cuestiones relacionadas con la seguridad vial.

Por su parte, la Dirección General de Consumo ha remitido las actuaciones al Ministerio de Sanidad, al considerar que los hechos denunciados están relacionados con la normativa sobre publicidad y promoción comercial de productos con pretendida finalidad sanitaria. No obstante, las actuaciones se encuentran todavía en fase de investigación y no implican que se haya determinado la existencia de una infracción.

De cualquier forma, Gené Sampedro ha advertido de los riesgos de adquirir productos ópticos que prometen corregir diferentes problemas visuales sin tener en cuenta las características y necesidades de cada persona. "La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia requieren una valoración individualizada que no se limita a determinar una graduación", ha declarado, al tiempo que ha sostenido que "también deben tenerse en cuenta aspectos como la visión binocular, las necesidades visuales de cada usuario y el diseño y adaptación de las lentes".

"Una corrección inadecuada puede provocar visión borrosa, molestias visuales y dificultades para desarrollar determinadas actividades cotidianas", ha proseguido, para concluir afirmando que "estos problemas adquieren especial relevancia en situaciones como la conducción, donde una visión adecuada resulta fundamental para identificar obstáculos, reconocer señales y reaccionar ante posibles imprevistos".