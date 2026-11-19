Archivo - Un tatuador de Negro Marfil Tattoo (C/ Elfo, 70) realiza un tatuaje a una clienta. Este estudio lleva desde el día 4 de mayo abierto, cuando se reabrieron pequeños comercios para atender a clientes, atendiendo con cita previa y de uno en uno sie - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha revisado y actualizado las instrucciones relativas a la documentación que debe acompañar a las solicitudes de autorización de comercialización de los productos de cuidado personal para adaptarlas a los cambios normativos recientes y mejorar la evaluación de los expedientes presentados.

Entre las principales novedades, se han incorporado referencias a la normativa relativa a las restricciones sobre microplásticos, a los requisitos de información sobre determinados alérgenos y a las obligaciones derivadas de la normativa de envases y residuos de envases.

Asimismo, se recuerda la necesidad de incluir en el etiquetado el número de teléfono del Servicio de Información Toxicológica cuando el producto disponga de un Identificador Único de Fórmula (UFI), de acuerdo con la normativa aplicable.

También se ha reforzado la información relativa a la revalidación de las autorizaciones de comercialización. En este sentido, se recuerda que las solicitudes de revalidación deben presentarse con una antelación mínima de seis meses respecto a la fecha de pérdida de vigencia de la autorización.

Según explica la AEMPS, la presentación de la solicitud no supone la concesión automática de una nueva autorización, ya que durante su evaluación se comprobará que el producto continúa cumpliendo los requisitos técnicos y regulatorios vigentes, así como las condiciones exigibles en el momento de la revalidación.

Entre las principales novedades en relación con las tintas para tatuaje y maquillaje permanente, se establece que cada autorización podrá incluir un máximo de 20 productos, debiendo aportarse los correspondientes ensayos analíticos para todos ellos. Esta medida pretende facilitar la evaluación de los expedientes y garantizar una adecuada caracterización y control de los productos solicitados.

Para ayudar a su identificación, la Agencia pone a disposición de la ciudadanía y de profesionales un listado completo y actualizado de los productos para tatuaje y maquillaje permanente que se encuentran autorizados y anotados en su registro. Hasta ahora, esta información se encontraba dividida en dos listados diferenciados.

No obstante, dado que el Reglamento (UE) 2020/2081 establece los mismos requisitos de composición y seguridad para las tintas utilizadas para tatuaje y maquillaje permanente, y considerando que no existen implicaciones de seguridad derivadas de su uso indistinto en ambas técnicas, la AEMPS ha decidido unificar ambos registros en un único listado de productos autorizados.

Como consecuencia de esta medida, las empresas obtendrán una única autorización válida para ambos usos, abonando una sola tasa administrativa. Esta modificación permitirá simplificar la gestión administrativa y mejorar la transparencia y accesibilidad de la información para profesionales, empresas y usuarios.