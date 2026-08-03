La AEMPS acuerda con Bidafarma y Cofares el intercambio de información sobre suministro y desabastecimiento de fármacos

Archivo - Píldoras multicolores dispersas del recipiente de plástico blanco para medicamento - IGORISS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha firmado sendos convenios con las compañías de distribución farmacéutica Bidafarma y Cofares para el intercambio de información relacionada con el suministro y la escasez de los medicamentos, así como su posible desabastecimiento.

Con una vigencia de cuatro años, prorrogable por hasta otros cuatro más, y a través de resoluciones de 24 de julio, este órgano del Ministerio de Sanidad ha acordado con ambas cooperativas que faciliten semanalmente los datos de suministro mayorista de los fármacos, lo que se concreta en las cantidades que solicitan cada siete días a los titulares de las autorizaciones de comercialización y las cantidades que reciben.

Además, Bidafarma y Cofares deberán contribuir con sus conocimientos y propuestas al planteamiento de los análisis y las presentaciones de datos a realizar, así como a los métodos para generar avisos tempranos de potenciales incidencias a lo largo de toda la cadena de suministro de medicamentos. Proponer el alta o baja de medicamentos en seguimiento, exponiendo las razones de la propuesta, es otro de los compromisos adquiridos.

En relación con este último punto, los argumentos esgrimidos por las compañías podrán ser tratarse de fármacos esenciales, para indicaciones importantes, la inexistencia de alternativas terapéuticas, su nivel de consumo, su historial de problemas de suministro u otros factores relevantes a su consideración. Junto a ello, tendrán que proponer mejoras de la operativa de intercambio, explotación y análisis de los datos objeto de este convenio.

Por último, deberán informar a la AEMPS de las incidencias informáticas detectadas en el uso de la herramienta de 'Alerta y Reacción Temprana a la Escasez de Medicamentos e Incidencias de Suministro' (ARTEMIS), para su resolución; y permitir que los resultados agregados de los análisis sean compartidos con la Dirección General de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR).

COMPROMISOS DE LA AGENCIA

Por su parte, la AEMPS se compromete a realizar análisis de los datos facilitados por Bidafarma y Cofares, para anticipar la posible escasez y prever potenciales problemas de suministro, así como a presentarlos en ARTEMIS. Estos análisis consistirán fundamentalmente en la evolución del nivel de servicio de cada fármaco de acuerdo con diversas segmentaciones (principio activo, grupo terapéutico y titular de la autorización de comercialización), y avisos de potenciales problemas a lo largo de la cadena de suministro.

También, tendrá que generar dichos avisos abarcando desde los titulares de la autorización de comercialización hasta las posibles faltas en las oficinas de Farmacia, lo que deberá ser compartido con FEDIFAR. Acordar con ambas los criterios para añadir o suprimir medicamentos a la lista de compuesto en seguimiento y tomar las medidas oportunas para minimizar el impacto de las incidencias del suministro detectadas son los otros compromisos asumidos.

Con todo, el objetivo es actuar ante este problema global y de preocupación compartida, que ha pasado a ocupar un lugar preferente en las agendas a nivel nacional e internacional, según recogen estas resoluciones, que también muestran que las consecuencias de las tensiones en las cadenas de suministro de medicamentos suponen un grave trastorno para los pacientes y una importante sobrecarga de trabajo para los profesionales sanitarios y las Administraciones responsables de que ningún paciente vea interrumpido su tratamiento.