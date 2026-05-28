La AEMPS informa del cese de venta y retirada del mercado de un lote de 'Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante'

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este jueves del cese de venta, retirada del mercado y recuperación del único lote comercializado (LCF0653A) del cosmético 'Imaqe Mascarilla Facial Tissue Hidratante', tras detectarse un defecto de calidad que compromete su seguridad.

Según ha detallado la AEMPS, el material del soporte textil, con el tiempo, provoca un descenso paulatino del pH de la fórmula que puede causar episodios de irritación local intensa, sensación de calor y enrojecimiento en la piel de las personas usuarias.

La empresa responsable ha comunicado que ya ha iniciado la retirada del lote afectado de los puntos de venta, así como la recuperación de los productos adquiridos por las personas usuarias. El producto se distribuye en los Supermercados Dia, donde se podrán devolver las unidades adquiridas y solicitar el abono de las mismas.

Asimismo, las personas usuarias pueden ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Dia, en el número de teléfono 91 217 04 53.

La agencia ha recomendado a las personas usuarias que, en caso de disponer de alguna unidad del lote LCF0653A del producto afectado, no la utilicen y se dirijan al establecimiento donde adquirieron el producto para su devolución.