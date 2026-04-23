Infosalus.- La AEMPS informa del cese de venta, retirada y recuperación de todos los lotes de 'Blonde Henna y Oil Balance'

Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este jueves del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de todos los lotes de los cosméticos 'Blonde Henna y Oil Balance', de la marca Real Earth Stories, ya que "no es posible garantizar el uso seguro" de los mismos.

Así lo ha comunicado la AEMPS después de revisar los informes sobre la seguridad de los productos, en los que ha detectado "deficiencias metodológicas y falta de información esencial" sobre su composición y riesgos, que "impiden una valoración fiable y comprometen la seguridad del producto".

La Agencia ha recordado que los productos cosméticos que se comercialicen deben ser seguros para la salud humana cuando se utilicen "en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso", en línea con el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.

A fin de demostrar la seguridad de un producto cosmético, la persona responsable debe velar por que, antes de la introducción del producto en el mercado, se realice una evaluación de la seguridad basada en la información pertinente y se elabore el correspondiente informe sobre la seguridad del cosmético.

Dado que la información contenida en los productos 'Blonde Henna y Oil Balance' no garantiza que sean seguros para los consumidores, la AEMPS ha tomado estas medidas, que ya ha comunicado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

INFORMACIÓN PARA USUARIOS Y PUNTOS DE VENTA

La AEMPS, adscrita al Ministerio de Sanidad, ha informado a las personas usuarias de estos productos de que, si tienen alguna unidad, no la utilicen y se dirijan al punto de venta donde lo adquirieron para su devolución.

Además, ha pedido a los puntos de venta que revisen los productos en venta y almacenados en su establecimiento. En caso de disponer de unidades de los productos afectados, ha instado a que las retiren y se pongan en contacto con la empresa responsable.