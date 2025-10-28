MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este martes de que se ha detectado la venta de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial en Salamanca (Castilla y León).

Los productos afectados son 'Mutual Climax', con número de lote 0010471127 y fecha de caducidad 2026-10, y 'Pleasuremax', con número de lote 0010471127 y fecha de caducidad 2026-10. La AEMPS ha facilitado estos datos para que los usuarios puedan comprobarlos, en caso de disponer de preservativos de dichos modelos, en la parte inferior del cartonaje.

La empresa distribuidora de la marca en España, Reckitt Benckiser Healhtcare, ha confirmado que el lote que figura en estos productos falsificados corresponde al producto original 'Durex Fetherlite' de tres unidades, fabricado en sus instalaciones en 2011 y con fecha de caducidad 09/2016.

El organismo adscrito al Ministerio de Sanidad ha pedido a las personas que tengan alguno de los productos afectados que no los utilice. Además, ha sugerido a los distribuidores y establecimientos de venta que, en caso de disponer de alguna de dichas unidades, no las distribuya y las retire de la venta.

También ha pedido a las compañías y establecimiento que, si disponen de preservativos Durex de otros modelos y lotes que presenten características que les hagan sospechar de que se pueda tratar de productos falsificados, contacten con Reckitt Benckiser Healthcare en el teléfono 900456467. Si se confirma que el producto es una falsificación, ha recomendado informar por correo electrónico en la dirección 'pscontrol@aemps.es', indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.