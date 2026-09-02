AEMPS retira 22 productos adelgazantes con sibutramina, sustancia no autorizada en la UE por sus efectos adversos

AEMPS retira varios productos adelgazantes al tener sibutramina y no estar autorizada en UE por efectos adversos graves - AEMPS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado la retirada de 22 productos adelgazantes por contener sibutramina, un principio activo no autorizado en la Unión Europea (UE) por sus efectos adversos graves.

De este modo, ha ordenado la prohibición de comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares de los productos 'Slim U', 'Slim U Pro', 'P57 Hoodia', 'Bikini Siluet Perfect', 'Slim 24', '14 Día', 'Fatzorb', 'AB Slim', 'Get Lean', 'Slimina', 'Burn and Slim', 'Body Slim', 'Black Panther', 'Aphrodite Thermoslim Coffe', 'Aphrodite Plus', 'Aphrodite LipoDetox', 'Aphrodite Green Plus', 'Aphrodite Forte Plus', 'Aphrodite Forte', 'Li Da Ultra', 'Pineapple Slimming Peptide' y 'Pezo Mega'.

Estos productos, que no incluyen en su etiquetado ninguna mención de esta sustancia suspendida en Europa, se presentan como naturales "y ocultan al consumidor su verdadera composición". La denuncia y retirada parte de la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial, en el marco de la 'Operación Triki'.

Así, la AEMPS ha informado de que, según los análisis llevados a cabo por su Laboratorio Oficial de Control de Medicamentos (LOCM), todos los productos contienen sibutramina y 'Fatzorb', 'AB Slim', 'Get Lean', 'Slimina', 'Burn and Slim', 'Body Slim' y 'Black Panther' también incluyen fenolftaleína, lo que les confiere la condición de fármacos, sin haber sido evaluados ni autorizados por esta Agencia.

AUMENTO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA Y LA PRESIÓN SANGUÍNEA

"La sibutramina es un principio activo anorexígeno (supresor del apetito) que proporciona una sensación de saciedad y, además, produce un aumento del gasto calórico (atenúa la disminución adaptativa del metabolismo basal durante la pérdida de peso)", ha concretado, al tiempo que ha expuesto que, "adicionalmente, produce un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, que pueden ser clínicamente significativas en algunos pacientes, habiéndose registrado casos de arritmias, cardiopatías isquémicas y accidentes vasculares graves".

Junto a ello, ha señalado que "otros efectos adversos que pueden presentarse con su consumo son sequedad de boca, dolor de cabeza, insomnio, estreñimiento, etc". "También, presenta gran cantidad de interacciones con otros medicamentos", ha destacado.

Por ello, y debido a que la sibutramina formaba parte de la composición de medicamentos con receta destinados al tratamiento de la obesidad, su comercialización en la UE fue suspendida por asociarse su consumo a efectos adversos cardiovasculares.

En cuanto a la fenolftaleína, ha explicado que es un principio activo laxante estimulante que aumenta la motilidad intestinal e inhibe la absorción de electrolitos y agua, aumentando el contenido líquido en intestino y estimulando su peristaltismo. "Los principales riesgos derivados de su administración están relacionados con una excesiva pérdida de líquidos y electrolitos, pérdida intestinal de proteínas, hipocalcemia y malabsorción debida a la excesiva hipermovilidad intestinal", ha indicado.