Archivo - Una persona hace un tatuaje. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA / SHUTTERSTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este miércoles del cese de comercialización y retirada del mercado de los productos para tatuaje y maquillaje permanente de la marca Dynamic Platinum Tattoo Ink Reach, comercializados por la empresa Dynamic Color Europe, por carecer de la preceptiva autorización de comercialización en España.

La AEMPS ha requerido a la empresa responsable el cese de la comercialización y la retirada del mercado de los productos afectados, y ha comunicado estas actuaciones a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión y la adopción de las medidas oportunas.

En España, las tintas para tatuaje y el maquillaje permanente con fines estéticos se consideran productos de cuidado personal, incluidos en la categoría de productos de estética. Para su comercialización, deben contar con la autorización previa de la AEMPS, que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para garantizar su seguridad.

Con el fin de facilitar su identificación, la Agencia mantiene un listado actualizado de los productos para maquillaje permanente y tatuajes autorizados e inscritos en su registro. La AEMPS recuerda que su número de autorización debe aparecer en el etiquetado del producto.

UTILIZAR SOLO TINTAS QUE APAREZCAN EN EL LISTADO DE LA AEMPS

En este contexto, la AEMPS reitera a los usuarios que utilicen únicamente tintas para tatuaje y maquillaje permanente incluidas en su listado actualizado. En caso de disponer de algún producto que no figure en él, insta a no utilizarlo y a devolverlo al establecimiento donde se adquirió o a ponerse en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución.

La Agencia advierte de que el uso de tintas para tatuaje y maquillaje permanente no autorizadas puede suponer un riesgo para la salud.

Por otra parte, la AEMPS pide a los puntos de venta que revisen los productos para tatuaje y maquillaje permanente que tengan a la venta o almacenados. Si disponen de artículos que no figuren en el listado de productos autorizados, les insta a retirarlos de la venta y a ponerse en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución.

Por último, recomienda que, antes de comercializar estos productos, comprueben que cuentan con la correspondiente autorización de la AEMPS.