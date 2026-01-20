Infosalus.- La AEMPS retira el producto cosmético 'Mya Beauty Tin' tras detectar colorante

Imagen del producto afectado. - AEMPS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote MS24L01 del producto cosmético 'Mya Beauty Tin' tras haberse detectado la presencia del colorante violeta básico 10 (CI 45170) en la sombra de ojos con brillo color morado incluida en el producto.

Según informa la AEMPS, el uso del colorante en productos cosméticos está prohibido conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos.

El responsable de la puesta en el mercado de este producto cosmético, que se distribuye en España a través de perfumerías y canales de venta 'on-line', es la empresa Anexos Aromya S.L., que ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias. Además, la Agencia ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

Asimismo, la AEMPS ha recomendado a los usuarios que no utilicen el producto afectado y que lo devuelvan en el establecimiento donde lo adquirieron. En cuanto a los puntos de venta, la AEMPS ha aconsejado que revisen tanto los productos a la venta como los almacenados en su establecimiento. En caso de disponer de unidades del lote indicado del producto afectado, pide que las retiren de la venta y que se pongan en contacto con la empresa responsable.