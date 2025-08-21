La AEMPS retira varios lotes de la crema hidratante 'Erborian - Centella Crème' por la presencia de bacterias

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 de la crema hidratante Erborian - 'Centella Crème', envases de 50ml y 20ml, debido a la presencia de las bacterias 'Micrococcus luteus' y 'Microbacterium oxydans' y la levadura 'Candida parapsilosis', microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta 'on-line', es la empresa Laboratoires M&L Erborain (Francia). Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. La Agencia también ha informado de que si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no se utilice. Además, indica que podrá dirigirse al establecimiento donde adquirió el producto para su devolución.

Por otra parte, la AEMPS ha comunicado a los puntos de venta que revisen los productos en venta y almacenados en sus establecimientos, así como que, si disponen de unidades de los lotes indicados del producto afectado, las retiren de la venta y se pongan en contacto con la empresa responsable.