La AEMPS suprime el prospecto en papel de 515 presentaciones de medicamentos hospitalarios y alcanza las 656

Archivo - Fármacos, medicinas, pastillas - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DMYTRO POKULITYI

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este jueves de la incorporación de otros 515 códigos nacionales (CN) al proyecto para la supresión del prospecto en papel en medicamentos de uso hospitalario, con lo que ha alcanzado las 656 presentaciones incluidas.

Según ha destacado la AEMPS, adscrita al Ministerio de Sanidad, la iniciativa, puesta en marcha en 2022 en coordinación con la Comisión Europea, sitúa a España como "país pionero" de la Unión Europea en la implantación de un modelo de acceso digital a la información de los medicamentos de uso exclusivamente hospitalario.

El proyecto permite sustituir el prospecto en papel por el acceso a la información autorizada del medicamento a través de medios digitales, con lo que las personas interesadas pueden acceder a las versiones más actualizadas de prospectos y fichas técnicas a través del Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA).

Como ha recordado la agencia, la iniciativa se limita a medicamentos de administración exclusivamente hospitalaria y no afecta a los medicamentos dispensados para su utilización en el domicilio. Por ello, el prospecto en papel continúa siendo obligatorio en todos los medicamentos que no forman parte de esta iniciativa.

Los 656 códigos nacionales incluidos representan en torno al 17 por ciento de las presentaciones de los medicamentos hospitalarios comercializados en España. Esta ampliación es la última prevista antes de la futura aplicación de la nueva normativa farmacéutica europea y consolida una experiencia que ha permitido evaluar la viabilidad del modelo durante los últimos años.

Los resultados obtenidos muestran una elevada aceptación por parte de los profesionales sanitarios, con una valoración global de 4,75 sobre 5.

La AEMPS lleva a cabo este proyecto en colaboración con la Vocalía Nacional de Hospitales del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y compañías farmacéuticas integradas mayoritariamente en Farmaindustria y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG).