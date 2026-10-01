La AEMS reclama un impulso a la vacunación en adolescentes y mayores frente a la meningitis y la sepsis

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis y la Sepsis (AEMS), la doctora Cristina Regojo, ha reclamado "más vacunación de adolescentes y mayores para prevenir meningitis y sepsis", y es que considera que es necesario "un mayor impulso" frente a ellas y otras enfermedades prevenibles.

Es importante "reforzar la protección en estas etapas de la vida" y "seguir avanzando en una estrategia de prevención que permita reducir el impacto de una enfermedad poco frecuente, pero que puede evolucionar de forma rápida y grave y dejar importantes secuelas entre quienes la superan", ha indicado durante la celebración en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid del II Congreso sobre Meningitis y Sepsis en España (MENSEP).

En este contexto, ha puesto en valor la decisión de la Xunta de Galicia de incorporar el pasado mayo "un refuerzo frente al meningococo B a los 12 años", lo que la ha convertido en "la primera comunidad autónoma española en ampliar la protección frente a este serogrupo durante la adolescencia". "Esta iniciativa puede servir de referencia para el resto de regiones", ha destacado, para animar a "que sigan el mismo camino".

Además, Regojo ha puesto de relieve "otra gran demanda", protagonizada por la petición de "colaboración de Administraciones, profesionales sanitarios y sociedad civil". El objetivo es "mejorar la concienciación sobre la importancia de la vacunación entre las personas mayores", ha declarado.

DETECCIÓN PRECOZ Y ACOMPAÑAMIENTO

Tras la exposición de su experiencia personal por parte de la directora de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, Andrea Mora, la gerente asistencial de Hospitales de Madrid, Mercedes Navío, ha afirmado que la meningitis y la sepsis "recuerdan que la responsabilidad de la Administración también implica la detección precoz y el acompañamiento a las familias".

"Desde las instituciones sanitarias, debemos favorecer que los profesionales tengan los instrumentos necesarios", ha señalado al respecto, tras lo que ha puesto en valor el papel de las asociaciones de pacientes. "Ayudan a visibilizar las enfermedades y a crear espacios de diálogo", ha sostenido.

Por último, y coordinado por el profesor Ángel Gil de Miguel, se ha iniciado un espacio protagonizado por profesionales sanitarios, como los doctores Juan Casado Flores, María José Cilleruelo Ortega, Irene Rivero Calle, Olga Arroyo Riaño, Jaime Jesús Pérez Martín, Lucía Galán Bertrand ('Lucía, mi pediatra'), Benigno Pérez, Martín R. Botana, José Ramón Enjo Barreiro, Roi Piñeiro Pérez y Elena Moya.