AEPNAA pide a las CCAA que sigan el "ejemplo" de Baleares y legislen para proteger a los menores frente a la anafilaxia

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA), Ángel Sánchez Sanz, ha pedido a las comunidades autónomas que sigan el "ejemplo" de Baleares y legislen "para proteger a los menores frente a la anafilaxia", y es que la región insular ha aprobado una instrucción conjunta de sus Consejerías de Salud y Educación que establece un procedimiento de actuación ante la anafilaxia en centros educativos públicos, con formación y dotación institucional de autoinyectores de adrenalina.

"Una declaración institucional es un primer paso importante, pero un niño con riesgo de anafilaxia necesita que en cada colegio haya un protocolo, personas formadas y adrenalina al alcance porque así lo exija la legislación, no con carácter voluntario", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "esa seguridad no puede depender de en qué comunidad viva". Debido a ello, ha destacado la medida balear, aunque su implantación operativa está vinculada a la disponibilidad de medicación y a la formación de los centros.

Así lo ha sostenido con motivo de la celebración, el 21 de noviembre, del Día Mundial de la Anafilaxia, efeméride ante la que ha informado de que se ha vuelto a solicitar a 12 parlamentos regionales la aprobación y lectura de una declaración institucional al respecto. La petición se dirige a Cantabria, Asturias, Castilla y León, Aragón, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja, las cuales no la satisficieron en 2025.

DE APARICIÓN RÁPIDA Y POTENCIALMENTE MORTAL

Es necesario "convertir la concienciación institucional en actuaciones normativas y recursos efectivos que garanticen una respuesta rápida ante una reacción alérgica grave durante la jornada escolar", ha declarado Sánchez Sanz, no obstante, y es que la anafilaxia es de aparición rápida y potencialmente mortal, que requiere una intervención inmediata.

En este sentido, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) ha expuesto recientemente que alrededor del 8 por ciento de los menores de 14 años presenta alergia alimentaria, porcentaje que no equivale al de menores con riesgo de anafilaxia, pero muestra la importancia de la prevención en el ámbito educativo.

Por ello, ha anunciado que AEPNAA prepara iniciativas parlamentarias para promover garantías de seguridad escolar en las comunidades autónomas e impulsar la colaboración entre Educación y Sanidad. Así, son oportunas cinco garantías, que son protocolos de prevención y actuación claros, formación práctica y protección jurídica para el personal educativo y no docente que pueda intervenir, disponibilidad y acceso rápido a autoinyectores de adrenalina, planes individualizados para alumnos con riesgo conocido y coordinación estable entre las Administraciones educativa y sanitaria.

A su juicio, las demandas se justifican en el objetivo de "inclusión y equidad educativa recogido en los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica de Educación, en su redacción vigente". "La asociación solicita un desarrollo normativo específico que permita traducir estos principios en medidas efectivas frente a la anafilaxia", ha finalizado.