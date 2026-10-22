AEPNAA reclama a los partidos medidas para garantizar la seguridad escolar de los menores con riesgo de anafilaxia

Archivo - Inyectores para la anafilaxia, alergía alimentaria. - CARRIECAPTURED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) ha pedido a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que incluyan en sus programas electorales medidas concretas para garantizar la escolarización segura de los menores con riesgo de anafilaxia.

La asociación reclama un compromiso político que permita avanzar hacia una protección efectiva y homogénea en toda España, independientemente de la comunidad autónoma en la que estudien. En este sentido, señala queonsidera que la legislación educativa vigente ofrece una base para avanzar en esta protección, pero que es necesario traducir sus principios en medidas específicas.

La Ley Orgánica de Educación (LOE), en su redacción actual tras la reforma introducida por la LOMLOE, establece entre sus principios la inclusión educativa, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de enfermedad. Asimismo, sus artículos 71 y 72 contemplan la atención a los estudiantes que requieren recursos específicos por sus condiciones personales, la dotación de medios adecuados a los centros y la formación del profesorado y de otros profesionales.

Para AEPNAA, estos principios deben servir de fundamento para impulsar una regulación específica que garantice una respuesta adecuada ante la anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede poner en peligro la vida y que requiere una actuación inmediata.

"No estamos pidiendo privilegios ni planteando una reivindicación ajena a nuestro sistema educativo. Estamos reclamando que los principios de protección, inclusión y dotación de recursos que ya recoge la ley se traduzcan en medidas concretas para los alumnos con riesgo de anafilaxia. La seguridad de un niño no puede depender de la comunidad autónoma en la que estudia", afirma Ángel Sánchez, presidente de AEPNAA.

En su manifiesto, AEPNAA solicita protocolos claros y comunes, basados en la evidencia clínica, para la prevención y actuación ante una anafilaxia; formación y protección del personal educativo para reconocer y actuar ante una reacción alérgica grave; y medicación de emergencia accesible, garantizando la disponibilidad de autoinyectores de adrenalina en los centros escolares.

Además de planes individualizados de atención al alumnado con riesgo conocido; y coordinación entre las administraciones educativas y sanitarias para garantizar una respuesta homogénea y eficaz.

La asociación subraya que garantizar la seguridad de estos escolares no puede depender exclusivamente de la iniciativa de las familias o de la buena disposición de los centros educativos, sino que requiere medidas organizativas, recursos y responsabilidades claramente definidas.