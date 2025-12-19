La AESAN advierte de la presencia de leche no incluida en el etiquetado en cañas y triángulos de chocolate

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de leche no incluida en el etiquetado de 'Cañas y Triángulos de Chocolate', de la marca Antonio y Cañizares.

La AESAN ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de esta notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Cañas chocolate' de la marca marca comercial Antonio y Cañizares y con los números de lote CLH080825, CLH180825, CLH090925, CLH250925, CLH171025, CLH291025, CLH261125 y CLH011225.

También afecta al producto con el nombre 'Triángulos chocolate' de la marca comercial Antonio y Cañizares y con los números de lote CLH010825, CLH050825, CLH190825, CLH270825, CLH280825, CLH100925, CLH260925, CLH021025, CLH171025, CLH241025, CLH051125, CLH071125, CLH281125 y CLH281125.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlo.