La AESAN alerta de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de varios lotes de salsa barbacoa y chimichurri

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de varias salsas tipo barbacoa y chimichurri.

En concreto, se trata de la 'Salsa barbacoa (BBQ)' de la marca Vulpi, correspondiente a los lotes L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031 y L2510221032, con fecha de consumo preferente de enero de 2027.

Asimismo, la alerta afecta a la 'Salsa chimichurri' de la marca Vulpi, con los lotes L2509160918, L2509160919, L2509160920, L2509160921, L2509160922, L2509160923, L2509160924 y L2512111217, y fecha de consumo preferente de septiembre de 2026.

Por último, se incluye la 'Salsa barbacoa (BBQ)' de la marca Dumt's, correspondiente a los lotes L251203B1223 y L251203B1209, con fecha de consumo preferente de marzo de 2027.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Por último, la agencia subraya que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.