La AESAN alerta de la presencia de sulfitos no declarados en etiquetado de un lote de gamba blanca congelada de Senegal - AESAN

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de gamba blanca congelada procedente de Senegal, concretamente en un lote de la marca 'Oceanpescados'.

Según ha indicado, ha tenido conocimiento de la situación a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha remitido una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León. Por ello, ha realizado una advertencia dirigida a las personas con intolerancia a los sulfitos.

En concreto, el lote afectado ha sido el 'OP30126G', cuya fecha de consumo preferente es enero de 2028 y que se presenta envasado en caja de cartón de 1.200 gramos. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Castilla y León, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

"Esta información ha sido trasladada a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha continuado, para añadir que "como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo".

De cualquier forma, y en relación con la comercialización del artículo de alimentación, el órgano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto de manifiesto que "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población".