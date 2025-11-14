La AESAN alerta de la presencia de toxina estafilocócica en queso de cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de toxina estafilocócica en lotes de queso de cabrales de la marca Quesería Rojo Prieto, información de la que ha tenido conocimiento a través de una notificación de las autoridades sanitarias de Asturias.

El producto afectado es 'Queso cabrales' de la marca Quesería Rojo Prieto. Por un lado, los lotes 08125 y 08225, con fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026, con un peso por unidad de 2,5 kilos. Junto a estos, el lote 08125, con fechas de caducidad entre el 01/10/2026 y el 15/10/2026, de quesos de 350 gramos.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha detallado que esta información es resultante de un autocontrol de empresa, que ha sido comunicado a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial de los productos ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Murcia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

El organismo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. Si ya se ha producido el consumo y se presentan síntomas compatibles con esta toxiinfección, entre los que se incluyen náuseas, vómitos y diarrea, fiebre, eritema dérmico o hipotensión, ha sugerido acudir a un centro de salud.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.