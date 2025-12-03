La AESAN amplía la alerta por presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' en lotes de agua mineral de la marca Fuente Madre

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este miércoles la alerta por presencia de 'Pseudomonas aeruginosa' a nuevos formatos de agua mineral natural de la marca Fuente Madre, además del inicialmente comunicado el día 27 de octubre.

Así, está afectado el producto 'Agua mineral natural' de la marca Fuente Madre, que se presenta en envase de 1,5 litros, con número de lote 1 040725; envase de 5 litros, con número de lote 5290425; y envase de 8 litros, con número de lote L 8050525. Todos ellos tienen fecha de caducidad 31/12/2027.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.