La AESAN amplía la alerta por la presencia de sulfitos en endulzante procedente de Indonesia

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la información sobre la alerta por la presencia de sulfitos en endulzante de origen natural procedente de Indonesia, ya que se ha tenido conocimiento de la distribución de otros lotes y marcas afectados, además del inicialmente comunicado.

Así, como ampliación de la información transmitida el pasado 27/10/2025, la comunidad autónoma de Madrid ha informado a la AESAN, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de que se ha tenido conocimiento de la distribución de otros productos afectados.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Flor de Coco, endulzante de origen natural' de la marca Azucarera. El número de lote es L9311911453, L9312605553, L9313006553, y sin fecha de caducidad.

También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco Bio 400 g' de la marca Dreamfoods. El número de lote es 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026. Además del lote 2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. Además del lote 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco' de la marca Dreamfoods. El número de lote afectado es el 30152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026. Además del lote 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. Además del lote 2024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco' de la marca Planeta huerto. El número de lote afectado es el 130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026. Además del lote 2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027. Además del lote 52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

También está afectado el producto con el nombre 'Azúcar de coco 1 kg' de la marca Bizilur. El número de lote afectado es el 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por último, la AESAN señala que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población. Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares, que se abstengan de consumirlo.