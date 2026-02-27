La AESAN amplía la alerta por la presencia de sulfitos no declarados en varios lotes de azúcar de coco

Imagen del producto afectado. - AESAN

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de azúcar de coco de la marca Auchan al conocer la distribución de nuevos lotes afectados.

De este modo, se trata del producto con el nombre 'Azúcar de coco sin refinar', de la marca Auchan y que cuenta con los números de lote: L/1004BE, L/0203BE, L/0504BE y L/1005BE.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Asimismo, la Agencia ha subraya que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.