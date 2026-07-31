La AESAN amplía a ocho lotes la alerta por 'Salmonella' en salchichón de la marca Díaz

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado a ocho lotes la alerta por 'Salmonella spp.' en salchichón de la marca Díaz, tras la información inicial del 29 de julio surgida a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León.

El producto afectado es 'Vela ibérica salchichón', de la marca Díaz, con números de lote y fechas de caducidad, respectivamente, 260513 y 13/05/2027; 260406 y 06/04/2027; 260413 y 13/04/2027; 260421 y 21/04/2027; 260427 y 27/04/2027; 260428 y 28/04/2027; 260504 y 04/05/2027; 260519 y 19/05/2027.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN, dependiente del Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha instado a acudir a un centro de salud.