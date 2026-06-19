La AESAN amplía una vez más su alerta por presencia de 'Salmonella spp' en moringa ecológica de procedencia alemana

Archivo - Moringa Powder - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PICASA - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado una vez más su alerta por presencia de 'Salmonella spp' en moringa ecológica procedente de Alemania, "ya que se está procediendo a retirar nuevos productos de las marcas 'Samskara', 'Energy Feelings' y 'Eco-Salim'.

Según ha indicado este organismo, el mismo ha tenido conocimiento "a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)" de que se está llevando a cabo esta medida en relación con los mencionados artículos de alimentación de las citadas casas comerciales.

PRODUCTOS AFECTADOS

De esta manera, y según ha expuesto la AESAN, los lotes afectados son 'MPCHS1224', con fecha de consumo preferente de 31 de diciembre de 2027, de 'Organic Moringa Powder', de la marca 'Samskara', en bolsa de 250 y de 500 gramos conservada a temperatura ambiente; '25060701', con fecha de 24 de julio, de 'Drenante & Detox', de la marca 'Samskara', en bolsa de 250 gramos conservada a temperatura ambiente; y 'P252533' y 'P251172', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa eco polvo (200 g) Doypack EF', de la marca 'Energy Feelings', en bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente.

Además, 'P251173', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa eco polvo: (1 Kg) XXL Pack EF', de la marca 'Energy Feelings', en bolsa de un kilogramo conservada a temperatura ambiente; 'P252086', con fecha de 10 de octubre de 2027, de 'Moringa eco cápsulas', de la marca 'Energy Feelings', en envase de 90 cápsulas de 500 miligramos conservado a temperatura ambiente; y 'P251618', con fecha de 30 de septiembre, 'P252266', con fecha de 30 de diciembre, 'P251312' y 'P251332', con fecha de 15 de junio, de 'BODTOX 2.0 GRANEL', de la marca 'Energy Feelings', en bolsas de : 5, 4, 3, 2 y un kilogramos, y 500 gramos, conservados a temperatura ambiente.

También, '240725', '011025', '161025', '241125', '020326', '201125', '051125', '281025' y '150426', de 'Moringa en polvo ecológica', de la marca 'Eco-Salim', en bolsa de 150 gramos, conservada a temperatura ambiente; '4C08', '4C09' y '4C10', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa en cápsulas', de la marca 'Joylife', en envase con 120 cápsulas de 81,24 gramos conservado a temperatura ambiente; '4C08', '4C09' y '4C10', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa en cápsulas', de la marca 'Solnatural', en envase con 60 cápsulas conservado a temperatura ambiente; y 'S1224-59', de 'Moringa en cápsulas ecológica', de la marca 'Foorganic', envasado en bolsa con 150 unidades conservada a temperatura ambiente.

Junto a ellos, '1224', de 'Moringa en polvo', de la marca 'Bibonatur', envasado en bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente; '1224', de 'Moringa en polvo', de la marca 'Joylife', envasado en bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente; 'CPS1224-59', con fechas de 31 de diciembre de 2027, 5 de enero de 2028, 6 de enero de 2028, 7 de enero de 2028 y 8 de enero de 2028, de 'Moringa Bio en cápsulas', de la marca 'Dreamfoods', envasado en bolsa de 150 cápsulas de 55,5 gramos conservada a temperatura ambiente; 'CPS1224-59', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa Bio en cápsulas', de la marca 'Dreamfoods', envasado en bote de 90 cápsulas de 33,3 gramos conservado a temperatura ambiente; y 'S1224-61', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa hojas en polvo', de la marca 'Dreamfoods', envasado en bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente.

Otros son 'CPS1224-59', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa bio', de la marcha 'Planeta huerto', envasado en bolsa de 150 cápsulas de 69 gramos conservada a temperatura ambiente; 'E25095', con fecha de diciembre de 2027, de 'Moringa ecológica (Organic moringa powder)', de la marca 'The Saffron Company JJ', envasado en bolsa de 250 gramos conservada a temperatura ambiente; 'E25095', con fecha de diciembre de 2027, de 'Moringa en polvo eco', de la marca 'Frisafran', envasado en bolsa de 500 gramos conservada a temperatura ambiente; 'C12105', de 'Moringa organic', de la marca 'Drasanvi', envasado en bolsa de 125 gramos conservada a temperatura ambiente; '10C4', con fecha de 31 de diciembre de 2027, de 'Moringa bio', de la marca 'El Granero', en envase de 90 cápsulas de 36 gramos conservado a temperatura ambiente; y 'MO260635', con fecha de 30 de junio de 2027, de 'Moringa bio', de la marca 'El Granero integral', en envase de 150 gramos conservado a temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha proseguido la AESAN, que ha recomendado "a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta", que "se abstengan de consumirlos".

Por último, ha manifestado que "en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud".