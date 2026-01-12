La AESAN lanza una alerta por la presencia de fragmentos del molde de fabricación en pandoros de Piaceri Mediterranei

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de fragmentos del molde de fabricación en diferentes variedades del producto 'Pandoro', de la marca Piaceri Mediterranei, procedente de Italia.

Los productos afectados corresponden a la marca Piaceri Mediterranei. En concreto, se trata del producto 'Pandoro' con el número de lote y fecha de consumo preferente: 211853 (12/02/2016), 213663 (26/02/2026). También está afectado el producto 'Pandoro crema cioccolato' con el número de lote y fecha de consumo preferente: 214281 (18/02/2016), 226464 (18/04/2026).

También el producto 'Pandoro crema limone' con el número de lote y fecha de consumo preferente: 225234 (13/04/2026). Asimismo, el producto 'Pandoro caramello salato' con el número de lote y fecha de consumo preferente: 212134 (23/02/2026). Además del producto 'Pandoro al pistacchio' con el número de lote y fecha de consumo preferente: 215695 (29/01/2026), 220234 (26/02/2026).

La AESAN ha obtenido conocimiento de esta alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por el momento, la AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.