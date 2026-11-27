Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la presencia de mostaza no incluida en el etiquetado en el producto 'Organic Soba Noodles', procedente de Australia.

La AESAN ha tenido conocimiento de la alerta a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que las autoridades sanitarias de Bélgica notificaran la incidencia.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Organic Soba Noodles', de la marca Hakubaku, con fecha de consumo preferente del 1 de enero de 2028.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid y País Vasco, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas alérgicas a la mostaza que tengan este producto en casa que no lo consuman. No obstante, el organismo recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.