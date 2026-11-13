La AESAN retira la alerta por presencia de sulfitos sin etiquetar en un lote de gamba blanca congelada

La AESAN alerta de la presencia de sulfitos no declarados en etiquetado de un lote de gamba blanca congelada de Senegal - AESAN

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado este viernes de la retirada de la alerta por presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado en un lote de gamba blanca congelada de la marca Oceanpescados, después de que una investigación haya determinado que no hay razones que justifiquen mantener la alerta.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, advertía este miércoles a las personas con intolerancia a los sulfitos sobre su presencia en el producto con número de lote OP30126G y fecha de consumo preferente 01/2028, pese a no figurar en el etiquetado. La notificación inicial fue realizada por las autoridades sanitarias de Castilla y León.

Sin embargo, nuevas investigaciones han permitido a estas autoridades determinar que no hay razones para justificar que el producto pueda suponer un riesgo para la salud de la población. Por ello, se ha procedido a retirar la alerta y a comunicarlo a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para conocimiento de todos los puntos de contacto.