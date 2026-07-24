AESEG alerta de que los aranceles de EEUU a los genéricos podrían poner en riesgo el suministro de medicamentos

Archivo - Los posibles daños asociados a fármacos para el manejo del dolor - FAHRONI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha advertido de que los aranceles que Estados Unidos prevé imponer a los medicamentos genéricos a partir de 2028 podrían comprometer la seguridad del suministro, aumentar el riesgo de desabastecimientos y dificultar el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales y asequibles.

"Los medicamentos genéricos, mayoritariamente críticos para los sistemas sanitarios de la UE, no deberían utilizarse como instrumento de confrontación comercial. Gravar su circulación supone aumentar el riesgo de desabastecimientos y debilitar la seguridad sanitaria que tanto Europa como Estados Unidos dicen querer reforzar", destaca la asociación en un comunicado.

Según explica, los medicamentos genéricos representan la inmensa mayoría de las prescripciones dispensadas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y se producen en un entorno de elevada competencia y márgenes muy reducidos. "Imponer aranceles a este tipo de medicamentos no solo encarecería las cadenas de suministro, sino que podría comprometer la viabilidad económica de determinados productos, especialmente aquellos considerados críticos para los sistemas sanitarios", alerta.

Además, la asociación considera que esta iniciativa resulta "difícilmente compatible" con las lecciones aprendidas durante los últimos años. Así, subraya que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han reconocido reiteradamente que la seguridad de suministro de medicamentos esenciales requiere cadenas de producción diversificadas, resilientes e interdependientes. "Levantar barreras comerciales sobre medicamentos fuera de patente y sus principios activos va justamente en la dirección contraria", añade.

Para AESEG, la experiencia demuestra que la relocalización industrial no se consigue mediante aranceles. Además, apunta que reforzar las capacidades productivas exige políticas industriales estables, previsibles y sostenidas en el tiempo, acompañadas de incentivos a la inversión, marcos regulatorios eficientes y condiciones económicas que permitan fabricar medicamentos estratégicos de forma competitiva. Por ello, indica que ninguna empresa puede tomar decisiones de inversión a largo plazo únicamente sobre la base de medidas arancelarias.

Desde la asociación creen que esta situación debería servir también como reflexión para Europa. Así, plantea que, si los medicamentos genéricos (el 90% de los medicamentos críticos para los sistemas sanitarios, según la Critical Medicines Alliance de la UE) son considerados activos estratégicos desde el punto de vista geopolítico y de seguridad sanitaria, ese reconocimiento debe traducirse en políticas coherentes que garanticen su sostenibilidad económica.

"No es posible reclamar autonomía estratégica, resiliencia industrial y capacidad de respuesta ante futuras crisis mientras se mantiene una presión estructural y continuada sobre los precios de los medicamentos genéricos", resalta.

En este punto, indica que España dispone de una de las principales capacidades de fabricación de medicamentos genéricos de Europa y puede desempeñar un papel relevante en el fortalecimiento de las cadenas de suministro sanitarias. Para ello, considera imprescindible avanzar hacia un marco que valore adecuadamente la producción de medicamentos esenciales y críticos, favorezca la inversión industrial y refuerce la competitividad del tejido productivo europeo.

Según destaca, los medicamentos genéricos no son únicamente un instrumento de ahorro, sino una infraestructura sanitaria e industrial estratégica cuya fortaleza resulta esencial para garantizar el acceso de los pacientes a los tratamientos y la seguridad de suministro en ambos lados del Atlántico.