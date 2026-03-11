Infosalus.- AESEG destaca la fabricación de genéricos en España por su aportación sanitaria, social e industrial

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha señalado que "la fabricación de medicamentos genéricos en España representa una aportación sanitaria, social e industrial". - AESEG

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha señalado que "la fabricación de medicamentos genéricos en España representa una aportación sanitaria, social e industrial".

"Estos medicamentos permiten tratar a más pacientes, generan empleo cualificado y contribuyen a que el sistema sanitario disponga de tratamientos esenciales de forma continuada", ha señalado tras su visita a la planta de fabricación y el centro logístico de Teva en Zaragoza.

Según los últimos datos sectoriales disponibles, siete de cada diez medicamentos genéricos consumidos en nuestro país se fabrican en territorio nacional, lo que sitúa a España entre los principales centros de fabricación de estos medicamentos en Europa.

La industria de medicamentos genéricos genera más de 40.000 empleos directos e indirectos y mantiene una actividad inversora continuada en procesos productivos, tecnología y desarrollo. Además, está presente en seis comunidades autónomas españolas, lo que contribuye a una mayor distribución territorial de la actividad industrial y del empleo.

Esta capacidad industrial adquiere especial relevancia en un momento en el que Europa impulsa políticas orientadas a reforzar la disponibilidad de medicamentos considerados críticos. En este ámbito, los medicamentos genéricos tienen un papel destacado al aportar alternativas terapéuticas eficaces y contribuir a la seguridad del suministro de tratamientos en el sistema sanitario.

Concretamente, recuerdan, "el 90% de los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos críticos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) son genéricos".