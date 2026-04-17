La AESEG y sociedades científicas alertan de que la Directiva de aguas residuales pone en riesgo medicamentos esenciales

Imagen de la presentación del documento. - AESEG

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y seis sociedades científicas han alertado en un documento sobre las consecuencias "devastadoras" que tendría la aplicación de la Directiva europea de aguas residuales urbanas en el acceso a algunos medicamentos esenciales, como la metformina y la amoxicilina, que podrían hacer inviable económicamente su comercialización.

El posicionamiento ha sido elaborado de forma consensuada junto a SEFAC, SEFAP, SEFH, SEMERGEN, SEMG y SEMFYC. El documento analiza las posibles consecuencias de esta normativa europea en la sostenibilidad del sistema sanitario y la disponibilidad de tratamientos esenciales.

En este contexto, las sociedades científicas y AESEG coinciden en que los medicamentos genéricos se encuentran en una situación de "especial vulnerabilidad". "Los costes están subiendo debido, entre otros motivos, a la inflación, pero los precios de los medicamentos genéricos siguen bajando por a la regulación", ha apuntado la secretaria general de AESEG, Elena Casaus.

La novedad de esta directiva es que exige a los sectores afectados asuman al menos el 80 por ciento de los costes de implementación del tratamiento cuaternario en las estaciones depuradoras, mientras que el otro 20 por ciento podría ser asumido por los Estados miembros.

Según el documento, el gravamen que la nueva Directiva impone a los medicamentos para financiar el tratamiento cuaternario de las aguas residuales resulta "inasumible" para la gran mayoría de los genéricos, ya que no puede trasladarse al precio final. "Un nuevo coste tendría un efecto devastador, ya que muchos medicamentos esenciales podrían dejar de ser viables", ha asegurado Casaus.

En esta línea, la situación podría provocar la retirada del mercado de medicamentos esenciales, la aparición de lagunas terapéuticas, el desplazamiento hacia alternativas más caras y un impacto negativo tanto para los pacientes como para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

"Estamos hablando de medicamentos como la metformina y la amoxicilina, que son esenciales. El primero de ellos es para la diabetes tipo 2, que en España más de 5 millones de personas conviven con esta enfermedad. En cuanto a la amoxicilina, es un antibiótico de primera línea para infecciones comunes, no tiene sustitutos equivalentes y además tenemos un gran problema con el paso a alternativas de segunda línea con el aumento del riesgo de las resistencias bacterianas", ha detallado Casaus.

ACTIVAR SALVAGUARDAS

El documento resalta la necesidad de activar las salvaguardas que prevé la propia Directiva para hacer compatible la necesidad de sostenibilidad ambiental y protección de la salud global, junto con la necesidad de asegurar un acceso equitativo y sostenible a los medicamentos esenciales.

En relación con este último punto, la secretaria general de AESEG ha hecho un llamamiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de la transposición de la Directiva, para que la futura Ley española incorpore expresamente un mecanismo corrector en la contribución financiera al sistema colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

Así, ha explicado que incluir la aplicación de un coeficiente corrector que tenga en cuenta la naturaleza esencial de determinados medicamentos y su papel insustituible en el SNS es clave para salvaguardar la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos esenciales a escala nacional, evitando impactos desproporcionados sobre productos con precios regulados y márgenes muy ajustados. "Esta posibilidad está expresamente contemplada en la Directiva, tanto en su considerando 21 como en su artículo 11.6", ha aclarado Casaus.

"Estos medicamentos son críticos, esenciales y de bajo precio deben contar con una salvaguarda. Es importante que se destinen recursos para garantizar su disponibilidad", ha apuntado la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez.

AESEG considera imprescindible que la futura Ley española haga uso de esta flexibilidad para garantizar que los objetivos ambientales se alcancen sin poner en riesgo el acceso equitativo y sostenible a los medicamentos esenciales.

Al hilo, ha subrayado que la preocupación no es solo nacional, por lo que el Parlamento Europeo votará el 30 de abril una moción para frenar temporalmente la aplicación del gravamen ante el riesgo que supone para el suministro de medicamentos esenciales en toda la UE.