Aestes Dental garantiza la continuidad del 100% de los tratamientos de Vivantadental tras el cierre de algunas clínicas

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aestes Dental ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los pacientes ante las informaciones publicadas en los últimos días sobre el cierre de algunas clínicas de Vivantadental y ha asegurado que garantizará la realización y finalización del 100% de los tratamientos en curso, tanto los financiados como los abonados directamente por los pacientes.

La compañía ha explicado que el cierre de algunas clínicas de Vivantadental se está produciendo en el contexto de un proceso de venta de una unidad productiva a otro grupo dental, Donte, y ha señalado que garantizar la continuidad asistencial ha sido "una de las principales prioridades" desde el inicio de este proceso.

En aquellos casos en los que una clínica de Vivantadental se haya visto afectada por los recientes ajustes de actividad, los pacientes podrán continuar y completar su tratamiento a través de la red de clínicas Vitaldent, "sin necesidad de volver a pagar por lo ya contratado", según ha indicado Aestes Dental a Europa Press.

La compañía ha señalado que está trabajando para informar a los pacientes afectados sobre la clínica en la que podrán continuar su tratamiento y para reorganizar las citas cuando sea necesario. Aestes Dental ha asegurado que "ningún paciente con un tratamiento en curso quedará sin una solución para completarlo".