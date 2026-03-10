Infosalus.- Las agresiones a médicos en España alcanzan en 2025 su cifra más alta: 879 casos

Archivo - Unidad Enfermera subraya que la violencia en el ámbito sanitario, lejos de desaparecer, se está incrementando en los últimos tiempos a consecuencia de una mayor insatisfacción por la precaria situación de la sanidad en España. - ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2025 un total de 879 agresiones, lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y sitúa el total acumulado desde que se tienen registros en casi 9.000 agresiones.

"Nos enfrentamos a una realidad validad institucionalmente, no es un incidente de un año concreto. Vemos como la tendencia continúa", ha denunciado durante la presentación de los datos este martes el secretario general de la OMC, José M.ª Rodríguez.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)