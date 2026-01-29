ALCER destaca como "hito histórico" la inclusión de la enfermedad renal crónica en el acceso a la jubilación anticipada

Archivo - Riñones, riñon - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SAKRAMIR - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER), Daniel Gallego, ha destacado como "hito histórico" la inclusión de la enfermedad renal crónica (ERC) en el acceso a la jubilación anticipada, un reconocimiento "largamente esperado y absolutamente justo" para los pacientes.

La Comisión Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emitió este lunes un informe definitivo favorable para ampliar el acceso a la jubilación anticipada para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento a pacientes de siete patologías.

En concreto, el informe contempla espina bífida, enfermedad de Párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica (estadio G5).

Aunque el informe favorable supone un avance muy significativo, aún quedan pasos por completar para que el derecho sea efectivo. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social deberá emitir una resolución administrativa. En caso de ser favorable, se procederá a la modificación del anexo del Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Federación Nacional de Asociaciones ALCER, a través del Movimiento Asociativo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), ha aportado evidencias científicas que demuestran el deterioro progresivo y el sobreesfuerzo físico que suponen estas trayectorias laborales para las personas afectadas.

"Por fin se reconoce de manera oficial el impacto real de una enfermedad progresiva, incapacitante y sin cura, que acorta la esperanza de vida y condiciona gravemente la calidad de vida de quienes la padecen, ha señalado Daniel Gallego.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

Desde ALCER han explicado que, cuando se haga efectiva la inclusión de la enfermedad renal crónica en la jubilación anticipada, podrán acceder a ella aquellos pacientes con una edad mínima de 56 años que hayan cotizado al menos 15 años en el sistema de la Seguridad Social.

Durante este periodo no es necesario contar con un 45 por ciento de discapacidad, pero sí estar afectado por la enfermedad que posteriormente determine dicho grado.

De esos 15 años de cotización, al menos cinco años deben haberse desarrollado trabajando con una discapacidad igual o superior al 45 por ciento, causada por alguna de las enfermedades recogidas en el Real Decreto 1851/2009.