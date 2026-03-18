Los alergólogos alertan de una primavera especialmente intensa en España

Archivo - Primavera, alergia - REALPEOPLEGROUP/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) prevé una primavera especialmente intensa en España, con niveles de polen muy elevados, sobre todo de gramíneas en la zona centro, así como en Andalucía y Extremadura, mientras que en los litorales y Canarias la incidencia será más leve.

"No solo hay que tener en cuenta los niveles de polen de gramíneas, sino también de otros tipos. Esto puede provocar un efecto sumatorio en los pacientes y aumentar la intensidad de los síntomas", ha explicado este miércoles Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)