Alertan de 'Listeria monocytogenes' en bacalao en aceite de girasol procedente de España de la marca La Mar de Tapas - AESAN

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en varios lotes de Bacalao Natura en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas.

La agencia alerta de su presencia en todos los lotes que empiezan con las cifras 0532 y con caducidades comprendidas entre el 10 y el 30 de julio. Concretamente afecta a tarrinas de 130 gramos y se trata Bacalao Natura loncheado.

"Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos", señalan desde la AESAN, que recomienda que, en el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, vómitos, diarrea o fiebre, acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.