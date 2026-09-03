La Alianza por la Sanidad Privada Española anuncia los 24 finalistas a sus I Premios ASPE de la Sanidad Privada

Archivo - El presidente de ASPE, José Manuel Baltar. - ASPE - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Sanidad Privada Española (ASPE) ha anunciado los 24 finalistas que optan a alzarse con alguno de los ocho 'Premios ASPE de la Sanidad Privada', que celebran este año su primera edición y que se entregarán el 23 de septiembre durante una gala que se celebrará en Madrid.

Estas dos docenas de proyectos han sido seleccionadas por el jurado de estos galardones entre 75 candidaturas, tras la evaluación en la primera fase de los mismos, en la que se ha contado con la colaboración de la consultora EY. Con ellos se busca reconocer las iniciativas desarrolladas por organizaciones y profesionales del sector que están contribuyendo a mejorar atención, gestión y capacidad de innovación del sistema sanitario.

"El valor de estos proyectos no está solo en lo que aportan a cada organización, sino en su capacidad para generar aprendizaje y mejorar el sistema en su conjunto", ha explicado el presidente de ASPE, José Manuel Baltar, que ha añadido que "toda innovación tiene más valor cuando se comparte, se adapta y ayuda a transformar la atención que reciben los pacientes".

CANDIDATOS

Así, los finalistas son las clínicas Rementería y Sant Josep de Manresa - Fundació Althaia, y Quirónsalud, en la categoría 'Impulsando la experiencia del paciente'; los hospitales HLA La Vega y San Juan de Dios León, y Vithas, en 'Excelencia en innovación en tecnología sanitaria'; las fundaciones Puigvert y Quirónsalud, y Recoletas Salud, en 'Innovación en atención preventiva'; la Clínica Rementería, GenesisCare España y Quirónsalud, en 'Excelencia en desarrollo profesional'; y la Clínica Sant Josep - Althaia Manresa, GenesisCare España y Hospitales Universitarios San Roque, en el área 'Excelencia en colaboraciones y alianzas público-privadas'.

Además, optan a un premio los hospitales Ribera Povisa, Ruber Internacional y San Juan de Dios Zaragoza, en 'Mejor integración de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario'; la Fundació Puigvert, el HLA Hospital Universitario Moncloa y HM Hospitales, en 'Prácticas sostenibles y medioambientales responsables en los hospitales'; y GenesisCare Madrid - Hospital Universitario San Francisco de Asís, el Hospital Policlínico La Paloma y Hospitales Universitarios San Roque, en 'Impulso a la investigación clínica en la Sanidad Privada'.

De esta manera, ASPE, que otorga especial relevancia a las iniciativas relacionadas con la incorporación de la IA al entorno sanitario, la reducción del impacto medioambiental de los hospitales y el impulso de la investigación clínica, ha señalado que busca favorecer el intercambio de conocimiento y la difusión de buenas prácticas entre las organizaciones del sector.