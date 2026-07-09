La Alianza por el Sueño reclama el desarrollo de una estrategia nacional frente a los trastornos del sueño

Archivo - Domir mal, insomnio, pesadilla, falta de sueño - YANYONG/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por el Sueño ha vuelto a reclamar el desarrollo de una estrategia nacional que aborde desde una perspectiva integral, preventiva y basada en la evidencia científica los trastornos del sueño que impactan en la población española y suponen un "preocupante problema de salud pública que se extiende a todos los ámbitos".

La entidad ha pedido que se siga el ejemplo de Francia, que hace un año estableció la falta de sueño como una prioridad nacional en materia sanitaria con la implantación de una hoja de ruta interministerial para favorecer un sueño de calidad, que recoge 25 medidas enfocadas a la sensibilización, los hábitos saludables de sueño y la creación de entornos adecuados.

Mientras, los expertos han aseverado que España sigue sufriendo el "enorme impacto" de la falta de sueño, que no solo tiene consecuencias en la salud, sino también a nivel social y laboral, donde el insomnio crónico se asocia a una pérdida general de productividad de entre 44 y 54 días al año debido al absentismo y presentismo laboral, lo que provoca una pérdida anual de unos 12.000 millones de euros, lo que equivale al 0,82 por ciento del PIB.

Asimismo, estos trabajadores tienen mayor probabilidad de cometer errores, infravalorar los riesgos, tomar decisiones menos acertadas y sufrir accidentes laborales, lo que puede derivar en lesiones e incluso en discapacidades.

ELEVADO CONSUMO DE BENZODIACEPINAS

La Alianza ha alertado de que la falta de sueño también ha provocado que España se sitúe como el primer país del mundo en consumo de benzodiacepinas, fármacos para el tratamiento del insomnio. La ingesta de hipnóticos y sedantes ha aumentado más de un tres por ciento en la última década y su uso sin receta también ha crecido en el último año, según los últimos datos de 2025 publicados por el Ministerio de Sanidad.

"Estas opciones pueden tener efectos positivos en el sueño si se usan durante un máximo de cuatro semanas. Sin embargo, estos fármacos alteran la arquitectura del sueño y su uso prolongado conlleva consecuencias negativas como el deterioro de la memoria y la atención, accidentes de tráfico, dependencia y adicción", han explicado los especialistas.

En este contexto, la coordinadora del Grupo Sanitario de la Alianza por el Sueño, Odile Romero, ha instado a ofrecer "otras alternativas más adecuadas" para abordar el insomnio crónico. "No podemos continuar con esta situación tan perjudicial", ha subrayado la jefa clínica de Neurofisiología y coordinadora de la Unidad del Sueño del Hospital Vall d'Hebron y Hospital Quirónsalud de Barcelona y miembro de la Sociedad Española del Sueño (SES).

RECURSOS PARA EL CUIDADO DEL SUEÑO

La Alianza por el Sueño ha impulsado en el último año una serie de recursos para favorecer un sueño de calidad, entre los que destacan la 'Pirámide del Sueño', una guía educativa que organiza los hábitos diarios y nocturnos a seguir para lograr un sueño de calidad, y el 'Decálogo de propuestas para unos horarios escolares saludables', dirigido a los centros educativos para mejorar el sueño de los niños y adolescentes.

Este año también ha presentado la 'Guía Práctica de Terapia Cognitivo-Conductual para el Insomnio (TCC-I)' para facilitar una intervención rigurosa, segura y ajustada a la realidad clínica de los pacientes, y el documento 'La turnicidad y el cuidado del sueño: un reto común entre salud pública y salud laboral' para facilitar la adaptación al trabajo a turnos.

La plataforma ha resaltado que seguirá trabajando para mejorar el bienestar de las personas a través de la educación y la defensa del sueño y ha invitado a las autoridades españolas a considerar el sueño como un pilar fundamental en las políticas de salud pública, al mismo nivel que la alimentación y la actividad física.