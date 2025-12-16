Infosalus.- Un análisis del ECDC refirma que las vacunas reducen en gran medida los ingresos por gripe y Covid-19

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha refirmado que las vacunas reducen en gran medida los ingresos por gripe y Covid-19, a través del estudio del impacto de los programas de vacunación entre los adultos mayores en Europa en la temporada 2024-2025.

El estudio de modelización desarrollado por grupos de colaboración del centro europeo de modelización de escenarios de enfermedades respiratorias RespiCompass ha revelado que una elevada tasa de vacunación entre la población europea pudo llegar a disminuir en un 41 por ciento las hospitalizaciones por gripe, en un escenario de transmisión típico, y en un 20 por ciento los ingresos por Covid-19, considerando que la inmunidad de la población frente al virus se mantiene.

El trabajo ha desarrollado seis escenarios modelo para cada enfermedad, combinando las posibles tasas de vacunación (optimista, pesimista y nula), la transmisión del virus (desde escenario típico hasta pesimista) y el grado de inmunidad de la población, y ha simulado cuál sería el impacto de la vacunación en la reducción de hospitalizaciones en cada uno de ellos.

Estas proyecciones asumieron que la efectividad de la vacuna contra la hospitalización era del 60 por ciento para las vacunas contra la gripe y del 75 por ciento para las vacunas contra la Covid-19.

ENTRE UN 26 Y UN 41% EN GRIPE Y ENTRE UN 14 Y UN 20% EN COVID-19

A partir de estas suposiciones, el estudio muestra que la vacunación evitaría un 26 por ciento de ingresos por gripe en mayores de 65 años en el peor de los escenarios previstos, que implicaría una baja cobertura y una alta transmisión. En el mejor de los escenarios, con una alta cobertura y una transmisión en niveles típicos, la reducción de hospitalizaciones por la enfermedad sería del 41 por ciento.

En cuanto a la Covid-19, la reducción proyectada de las hospitalizaciones en personas de 65 años o más se situa entre el 14 por ciento, si la cobertura es baja y la inmunidad de la población está en descenso, y el 20 por ciento si hay una elevada cobertura y la inmunidad se mantiene.

El estudio observa una gran heterogeneidad entre países en cuanto al impacto de la vacunación en ambas enfermedades, lo que refleja diferencias en la cobertura vacunal. Según el escenario modelado, la diferencia en las hospitalizaciones evitadas entre el país con mayor y menor carga de vacunación fue de entre 48 y 70 puntos porcentuales para la gripe, y de entre 37 y 54 puntos porcentuales para la Covid-19.

El análisis advierte de que la cobertura de la vacuna contra la gripe se mantiene por debajo del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los grupos de riesgo en la mayoría de los países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, mientras que la cobertura de la vacuna contra la Covid-19 está disminuyendo en la mayoría de los países.

Con todo ello, el ECDC ha llamado a los países a aprovechar el potencial de las vacunas para reducir la carga hospitalaria de estas infecciones respiratorias, instándoles a utilizar la información de este análisis para orientar la asignación de recursos a las campañas de vacunación y respaldar iniciativas de comunicación, más en un momento en que varios países están evaluando sus calendarios de vacunación contra la Covid-19.