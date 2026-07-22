Un análisis de sangre permite estimar el riesgo de Alzheimer en personas sanas hasta una década antes, según un estudio - FUNDACIÓN CIEN

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por un equipo de expertos del Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN) y de la Fundación Reina Sofía ha constado que un análisis de sangre permite estimar el riesgo de desarrollar síntomas clínicos de Alzheimer en personas sanas hasta una década antes.

Este trabajo, que ha sido publicado en 'Alzheimer's & Dementia', la revista oficial de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, y que ha sido liderado por el coordinador de la Plataforma de Neuroimagen, el doctor Jesús Silva Rodríguez, ha mostrado, de esta forma, que la determinación en sangre del nuevo biomarcador '%p-tau217' permite predecir esta probabilidad a largo plazo en mayores sin deterioro cognitivo.

El punto principal de esta investigación "reside en el alto valor predictivo negativo de los biomarcadores de plasma", ha indicado este especialista, quien ha añadido que un resultado negativo "permite asegurar, con más de un 90 por ciento de fiabilidad, que la persona no desarrollará síntomas clínicos durante la siguiente década, lo que permitirá centrar los recursos y el seguimiento en aquellos que sí que están en riesgo".

Para llegar a esta conclusión, este estudio ha incluido a casi 1.000 personas sin deterioro cognitivo reclutadas en el área de Madrid, las cuales han sido evaluadas anualmente en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía a lo largo de un periodo de hasta 12 años. "Los resultados suponen un importante avance hacia la incorporación de biomarcadores sanguíneos en la práctica clínica, al ofrecer una herramienta mínimamente invasiva para identificar de forma temprana a las personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad", han explicado los autores.

BIOMARCADORES

Este hallazgo "marca un cambio importante", y es que los biomarcadores sanguíneos "ya no solo nos ayudan a detectar la biología del Alzheimer, sino también a estimar el riesgo de evolución clínica a largo plazo en personas sin síntomas", ha sostenido, por su parte, el director científico de la Fundación CIEN y autor senior de este trabajo, el doctor Pascual Sánchez-Juan.

A juicio de este último, la utilidad de esta investigación, "de momento, no consiste tanto en predecir de forma determinista quién desarrollará la enfermedad, sino en identificar con gran fiabilidad a la mayoría de las personas con un riesgo muy bajo y seleccionar mejor a quienes pueden beneficiarse de un seguimiento más estrecho o participar en estudios de prevención".

Por último, los expertos, que han declarado que estos resultados "representan un paso decisivo hacia una detección más temprana, accesible y mínimamente invasiva de la enfermedad de Alzheimer", han concluido afirmando que "la posibilidad de identificar a las personas con mayor riesgo mediante un simple análisis de sangre facilitará el desarrollo de estrategias de prevención, la selección de participantes para ensayos clínicos y la aplicación temprana de tratamientos modificadores de la enfermedad cuando estos puedan ofrecer el mayor beneficio".