ANAUCO Europa recuerda que las prótesis mamarias no son para toda la vida y requieren revisiones

Imagen de recurso de prótesis. - ANAUCO EUROPA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

ANAUCO Europa ha recordado que los implantes mamarios no deben considerarse dispositivos permanentes o para toda la vida, al tiempo que insistido en la necesidad de que las mujeres portadoras de estas prótesis mantengan revisiones periódicas y dispongan de información clara sobre el tipo de implante recibido, su fabricante y las recomendaciones de seguimiento asociadas.

Así se ha mostrado la organización después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) haya publicado recientemente un nuevo informe de seguimiento sobre el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL), confirmando 111 casos en España.

"El mensaje más importante de esta alerta sanitaria es que las mujeres deben saber que los implantes mamarios requieren seguimiento médico continuado. Muchas pacientes fueron intervenidas hace años y pueden haber perdido contacto con su cirujano, desconocer la marca de sus implantes o asumir erróneamente que las prótesis son definitivas", ha señalado el presidente de ANAUCO Europa, Roberto León.

La organización aclara que el linfoma objeto del informe de la AEMPS no guarda relación directa con el conocido caso de las prótesis mamarias PIP, en el que el fabricante utilizó materiales no autorizados para uso médico. No obstante, afirma que ambos asuntos ponen de manifiesto una misma realidad: "La necesidad de mantener sistemas rigurosos de control, vigilancia, trazabilidad e información para las mujeres portadoras de implantes mamarios".

"Se trata de situaciones distintas desde el punto de vista médico, pero ambas evidencian la importancia de la supervisión sanitaria y de que las pacientes conozcan exactamente qué producto llevan implantado y cuáles son sus riesgos y necesidades de seguimiento", ha añadido León.

En este contexto, ANAUCO Europa recuerda que en España se estima que alrededor de 18.000 mujeres fueron portadoras de prótesis PIP. Sin embargo, la organización calcula que más de 12.000 podrían no haberse incorporado a los procedimientos de reclamación desarrollados en Francia ni haber recibido información suficiente sobre las actuaciones judiciales y sanitarias relacionadas con estos implantes.

ANAUCO Europa considera que, después de más de una década, muchas de estas mujeres podrían incluso desconocer que fueron portadoras de prótesis PIP, especialmente en aquellos casos en los que no conservaron documentación médica, cambiaron de residencia o dejaron de acudir a controles periódicos.

Por ello, hace un llamamiento a todas las mujeres que hayan sido portadoras de implantes mamarios para que revisen su documentación clínica, consulten con sus especialistas y mantengan actualizados sus controles médicos.

"El principal objetivo debe ser siempre la salud y la información de las pacientes. Conocer qué implante se lleva, mantener los controles recomendados y actuar oportunamente ante cualquier incidencia constituye la mejor herramienta de protección para las mujeres portadoras de prótesis mamarias", concluye el presidente de ANAUCO Europa.

La organización ha puesto a disposición de las afectadas por prótesis PIP canales de orientación para ayudar a identificar la documentación disponible y facilitar información sobre las actuaciones actualmente existentes relacionadas con este caso.