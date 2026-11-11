Apuntan una conexión entre el envejecimiento biológico acelerado y el cáncer colorrectal en menores de 50 años

Archivo - Gastroenterólogo muestra el modelo de colon humano. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una revisión internacional, con participación del Grupo de Oncología Molecular del Instituto IMDEA Nutrición, apunta una conexión entre el envejecimiento biológico acelerado y la creciente aparición de casos de cáncer colorrectal en menores de 50 años.

Aunque este tumor sigue siendo mucho más frecuente a partir de los 50 años, su incidencia está aumentando en personas jóvenes de numerosos países. Según los últimos datos, cerca del 10 por ciento de los tumores diagnosticados en todo el mundo en menores de 50 años corresponden a cáncer colorrectal y alrededor del 75 por ciento se detectan en fases regionales o avanzadas.

El trabajo, publicado en 'Trends in Cancer', busca arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes a este incremento de casos en personas más jóvenes, poniendo el foco en el envejecimiento biológico, que difiere de los años de vida, o edad cronológica, de cada persona.

Según detalla, los pacientes con cáncer colorrectal de aparición temprana presentan una activación prematura de múltiples características propias del envejecimiento, como la acumulación de daños en el ADN, disfunciones metabólicas y mitocondriales, otras alteraciones epigenéticas, señales de inflamación crónica o en la respuesta del sistema inmunitario.

"Algunas de estas alteraciones no se observan únicamente en el tejido tumoral, también se han detectado cambios en células del sistema inmunitario que circulan por la sangre y en indicadores relacionados con la inflamación", ha precisado el investigador colaborador de IMDEA Nutrición José Perea, uno de los líderes de la revisión.

Según ha explicado, estos hallazgos plantean la posibilidad de que, en determinados pacientes, la aparición temprana esté relacionada con procesos que afectan al conjunto del organismo y no únicamente al intestino.

Los investigadores, entre los que también figuran Timothy J. Kopper y Curtis J. Henry, de la Universidad de Colorado (Estados Unidos) y Antonino Spinelli, del Humanitas Research Hospital de Milán (Italia), proponen que el cáncer colorrectal se desarrolla de forma temprana en respuesta a factores ambientales, metabólicos, genéticos y relacionados que aceleran sistémicamente el envejecimiento biológico.

Al hilo, destacan la posibilidad de desarrollar nuevas opciones de tratamiento. En concreto, señalan que dirigirse a las vías desreguladas asociadas con el envejecimiento acelerado puede revelar nuevas vulnerabilidades terapéuticas que podrían facilitar la prevención y mejorar los resultados clínicos.

El estudio enfatiza la necesidad de profundizar en las diferencias biológicas, ya que se están observando perfiles moleculares distintos entre hombres y mujeres. "Estos resultados resaltan todavía más la importancia de avanzar hacia una medicina de precisión que tenga en cuenta las particularidades de cada paciente y que nos lleve también a desarrollar programas específicos de cribado", ha indicado Perea.