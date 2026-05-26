Foto de familia del Foro Salud y Mujer. - ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reclamado "más investigación y políticas públicas" que permitan "transformar la evidencia científica en cambios reales dentro del sistema sanitario español" para lograr la igualdad de género en la atención a la salud.

Así lo ha señalado en su intervención en el último Foro Salud y Mujer, promovido por el Observatorio de Salud y Estudio de Comunicación. En este espacio, Armengol ha advertido de que la evidencia científica confirma que el género condiciona el acceso al diagnóstico, la calidad de la atención y la propia investigación biomédica, a la vez que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en ensayos clínicos.

"Hablar de salud con perspectiva de género es hablar de igualdad efectiva, de derechos y de justicia social", ha subrayado la presidenta de la Cámara Baja en un acto que ha contado con otros representantes del Congreso, como la presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Ros, y el presidente de la Comisión de Sanidad, Agustín Santos.

Ros ha insistido en que las mujeres suponen "más de la mitad de la población" y ha demandado que la perspectiva de género esté contemplada "en todas y cada una de las acciones y leyes" que tramitan los parlamentarios. Además, ha destacado la importancia de contar con un "plan específico de salud y género".

Santos ha ido más allá para pedir una "política de Estado" que visibilice y trate de forma conjunta los problemas de desigualdad. "Se necesita una estrategia general transversal que nos permita reflejar la realidad y mejorar los programas de tratamiento", ha afirmado.

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE FORMA ESTRUCTURAL

La presidenta del Observatorio de Salud (OdS), Patricia del Olmo, ha señalado que "España debe seguir avanzando e incorporando de forma estructural la perspectiva de género en la investigación, en la formación sanitaria y en las estrategias de salud pública".

Por su parte, el CEO de Estudio de Comunicación, Benito Berceruelo, ha recordado que los hombres y las mujeres no enferman igual, pero que el problema está en que el sistema de salud "no trata con justicia a las mujeres, por lo que el objetivo debe ser avanzar hacia un sistema sanitario más igualitario y que la administración trabaje para que la igualdad en salud sea una realidad".

Una mesa de debate ha reunido a otros representantes institucionales, profesionales sanitarios, sociedades científicas y expertos del ámbito de la salud para reflexionar sobre los retos pendientes en materia de igualdad y salud desde una perspectiva multidisciplinar.

En este marco, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, ha recalcado que "la experiencia de las pacientes tiene que incorporarse a las políticas sanitarias y convertirse en evidencia" y, tras ello, ha aseverado que no se puede hablar de salud de la mujer si no se tienen en cuenta aspectos como los servicios sociales, el nivel económico o la desigualdad territorial.

La tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Rita de la Plaza, ha puesto en valor el papel de la farmacia comunitaria, que ha señalado que tiene una posición "especialmente idónea" para identificar y contribuir a reducir las desigualdades de género en salud.

Asimismo, la vicepresidenta I del Consejo General de Enfermería (CGE), Raquel Rodríguez, ha destacado la importancia de los cuidados holísticos que reúnen los aspectos profesionales con los sociales, y ha animado a que las administraciones apoyen a las enfermeras para garantizar la igualdad en el sistema sanitario.

El Foro de Salud y Mujer cuenta con la colaboración de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la Organización Médica Colegial de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, la Fundación ONCE, Farmaindustria y Anefp, y con el apoyo de AMGEN, GSK, Incyte, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Novartis, Sobi y Theramex.