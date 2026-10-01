Archivo - Arranca el 6º Premio Salud Activa de Adeslas para las personas mayores que inspiran a vivir mejor - ADESLAS - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adeslas ha abierto el plazo para participar en la sexta edición de los Premios Salud Activa, una iniciativa desarrollada en colaboración con CaixaBank y la Fundación Edad&Vida que reconoce y da visibilidad a personas mayores de 60 años que cuidan activamente de su salud y comparten experiencias relacionadas con el bienestar, la superación personal, el envejecimiento activo y la participación social.

La nueva convocatoria ya ha abierto la recepción de testimonios escritos o grabados en vídeo sobre cómo incorporar el cuidado de la salud y el bienestar a la vida cotidiana, ha informado la compañía en un comunicado.

Más allá del reconocimiento y de la tablet que recibirán los ganadores, los premios buscan convertir cada experiencia en una fuente de inspiración para otras personas.

Las historias pueden concurrir en cuatro categorías: hábitos saludables, para quienes integran en su día a día la actividad física, la alimentación equilibrada o las rutinas de autocuidado; historia de superación, centrada en experiencias de resiliencia y recuperación con actitud positiva; desafío personal, para quienes han asumido un reto físico, intelectual, artístico o vital después de los 60 años, e impacto social en salud, que reconoce proyectos de voluntariado, acompañamiento o participación comunitaria con efectos positivos en el bienestar de otras personas.

EL PODER DE LAS HISTORIAS COTIDIANAS

Los Premios Salud Activa no buscan necesariamente grandes gestas ni trayectorias extraordinarias. Su valor reside en mostrar cómo el cuidado de la salud puede formar parte de la vida diaria mediante decisiones sencillas y constantes, como mantener una rutina de ejercicio y nutrición, aprender una nueva habilidad después de la jubilación, afrontar una enfermedad o impulsar una iniciativa social, ha explicado la compañía.

Cada relato puede convertirse así en el impulso que otra persona necesita para empezar a caminar, recuperar una afición, participar en una actividad social o prestar más atención a su bienestar. Por eso, ha señalado, la participación no consiste únicamente en optar a un premio, sino en compartir un ejemplo real que pueda mejorar la vida de otras personas.

En cinco ediciones, esta iniciativa ha recabado cerca de 6.000 testimonios. Las nuevas historias que concurren a la convocatoria actual permanecerán disponibles en la web del proyecto.

Las finalistas se recogerán en un libro que se distribuye para prolongar su capacidad de inspiración más allá de la convocatoria, tanto en papel como en formato digital.

COMPROMISO CON LA LONGEVIDAD SALUDABLE

Con esta sexta edición, Adeslas quiere ampliar una comunidad formada por personas comprometidas con su bienestar y con el de quienes las rodean.

Los Premios Salud Activa promueven una visión positiva, activa y realista del envejecimiento, basada en la prevención, el autocuidado, el bienestar emocional, la participación social y la autonomía personal.

Las personas interesadas pueden enviar su testimonio escrito o en vídeo a través de www.premiosaludactiva.com.