Asciende a 48,2 millones de euros la financiación del Plan Veo del Ministerio de Sanidad, publicado en el BOE

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles que la partida destinada al Plan Veo, una iniciativa del Ministerio de Sanidad destinada a financiar las gafas y lentillas a menores de 16 años, asciende a un total de 48.235.000 euros para regular las condiciones de colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

Aunque Sanidad había informado inicialmente de una partida total de 47.775.000 euros, está cantidad irá destinada a financiar las monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante; a lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes; y a lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable, así como la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento.

Otros 225.000 euros corresponden a la compensación económica prevista en favor de la entidad colaboradora para sufragar actividades destinadas a elaborar el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación web contemplada en el convenio, contemplándose los gastos del personal técnico necesario así como el material fungible que se requiera para ello; y las actuaciones relacionadas con la supervisión y validación de los expedientes de las personas beneficiarias.

Los 235.000 euros restantes servirán de aportación en especie o 'in natura'. El documento aclara que "en ningún caso" se realizará ningún pago directo por servicio óptico-optométrico prestado tales como graduación o consejo personalizado.

Del total, hasta 1.022.500 euros servirán para cubrir las ayudas en lo que queda de 2025; 46.775.000 de euros se aportarán durante 2026, y podrá aumentarse en caso de no cubrirse la cuantía prevista para el año anterior hasta un máximo de 47.775.000; y otros 202.500 euros se pondrán a disposición en 2027, en concepto de financiación de los restantes costes de mantenimiento y de gestión de aquellas actividades contempladas en el convenio.

Por su parte, el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas asumirá directamente hasta doscientos 235.000 euros para hacer frente a los gastos derivados de la realización de las actividades de este plan.

LAS AYUDAS COMIENZAN ESTE MIÉRCOLES

Las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas (impuestos incluidos) a menores de 16 años han comenzado a darse este miércoles. Para acceder a estas ayudas, los niños de cinco años o menos deberán acudir a un profesional de oftalmología o de óptica-optometría, del Sistema Nacional de Salud (SNS) o del sistema privado para recibir una receta con la que podrán acudir a una de las 2.300 ópticas adheridas al plan.

Mientras tanto, los niños de seis años o más podrán obtener la receta a través de estos profesionales o simplemente acudir a una de estas ópticas para medir la corrección visual que necesitan.

Para acceder por segunda vez a estas ayudas, la persona beneficiaria deberá realizarse una revisión con un profesional de oftalmología, del ámbito público o privado, o por un profesional de óptica-optometría que preste servicios en dichos ámbitos o en un establecimiento de óptica adherido; y será obligatorio que hayan transcurrido 365 días desde la adquisición anterior realizada a través del Plan Veo.

Si el coste del sistema de ayuda visual es inferior a 100 euros, el Plan Veo financiará hasta el precio total del producto, pero se tendrá que abonar la diferencia en caso de superar dicha cuantía.

Este plan también es compatible con otras subvenciones, ayudas o recursos que la persona beneficiaria haya podido recibir previamente para la compra de sistemas de ayuda visual, siempre y cuando no se supere la cuantía máxima de 100 euros fijada por el Plan Veo.

Es por ello por lo que, en caso de haber recibido ayudas previas, se debe declarar la cuantía recibida, y el Plan Veo financiará la diferencia entre la cuantía máxima fijada y la ayuda previa recibida.

¿CÓMO SOLICITAR LA AYUDA?

Los padres, madres o tutores responsables de la tutela de la persona beneficiaria son quienes deberán gestionar la solicitud, tras cumplimentar y firmar el Anexo I del convenio (publicado dentro del BOE) en los establecimientos sanitarios de óptica participantes en el Plan Veo.

La receta presentada deberá incluir la identificación del profesional sanitario o del servicio, el nombre del centro sanitario y la fecha de validez de la prescripción.

Además de este documento, se deberá presentar en la óptica el nombre y apellidos de la persona menor de edad beneficiaria, así como del padre, madre o tutor responsable; el número del documento de identificación (DNI/NIE) de la persona beneficiaria (si lo tiene) y del responsable de la tutela; el número de la Tarjeta Sanitaria Individual o del documento de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria expedido por la comunidad autónoma; y el mencionado Anexo I del convenio, que debe estar firmado y cumplimentado por el responsable.

Tras ello, el profesional óptico-optometrista introducirá esta información en la aplicación web del Plan Veo, y cargará la documentación necesaria en la plataforma para continuar con el expediente.