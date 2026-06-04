ASISA ofrecerá atención médica a la comitiva pontificia durante la visita de León XIV a Madrid

Centro Coordinador de Urgencias. - GRUPO ASISA

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo ASISA ha informado de que ofrecerá cobertura sanitaria ante cualquier emergencia médica a las más de 600 personas que forman la comitiva pontificia durante la visita del Papa León XIV a Madrid, entre el 6 y el 9 de junio.

Según ha detallado en un comunicado, pondrá en marcha un dispositivo específico en su Centro Coordinador de Urgencias (CCU) que permitirá acceder las 24 horas a un servicio de atención telefónica ante cualquier emergencia médica.

Además, los miembros de la comitiva pontificia podrán acceder al Servicio de Urgencias del hospital HLA Universitario Moncloa y tendrán garantizada completamente la cobertura médica, tanto de Urgencias como pruebas de diagnóstico, entre otros. El hospital reservará una unidad de cuidados intensivos (UCI) para atender a este colectivo.

El Grupo ASISA también establecerá un servicio de ambulancia con UVI móvil ubicado en la residencia de la Nunciatura Apostólica en España. Este dispositivo, que contará con un médico y un servicio de enfermería, prestará asistencia durante toda la estancia del Papa en Madrid.

Con este despliegue, el Grupo ASISA garantiza al equipo pontificio un servicio de cuidado de la salud ajustado a las necesidades de su estancia en Madrid y preparado para atender cualquier urgencia que pudiera producirse. Además, con su condición 'Embajador empresarial de la visita de León XIV', la compañía reafirma su compromiso con este acontecimiento de especial interés público y relevancia internacional.