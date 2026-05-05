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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Consumidores (ASESCON) ha pedido que el crucero de lujo con hantavirus no atraque en Canarias hasta que no haya "total transparencia" y un "plan claro" para evitar más contagios, por lo que exige "la máxima transparencia al respecto para evitar bulos y contar en tiempo real con toda la información".

"Hay que tener en cuenta que después de lo sucedido con el coronavirus la ciudadanía es muy susceptible a este tipo de noticias y la gestión informativa y del propio contagio en el barco no ha sido todo lo eficiente que debería haberlo sido desde nuestro punto de vista", advierte.

Por otro lado, lamenta que el Gobierno "no ha sido claro" en los pronunciamiento al respecto tanto de los 14 españoles que están en el crucero como de la posible parada en las Islas Canarias. "Así, debería transmitirse claramente qué sucede, qué se va a hacer y qué medidas se van a tomar para evitar más contagios y el agente causante de los mismos", añade.