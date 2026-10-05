La Asociación de Meningitis y Sepsis pide proteger a las personas de hasta 25 años con la vacuna contra el meningococo B - AEMS

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española contra la Meningitis y la Sepsis (AEMS), Cristina Regojo, ha reclamado "proteger a todos los adolescentes y jóvenes hasta 25 años con la vacuna contra el meningococo B", inmunización en la que ha destacado el "hito especialmente importante" de que Galicia haya ampliado la vacunación a los adolescentes de 12 años.

"Se trata de un paso pionero que esperamos impulse avances similares en el resto de España", ha indicado, al tiempo que ha declarado que los jóvenes representan "el segundo grupo de riesgo". "Su letalidad es mayor en esas edades, ya que al ser portadores, se transmite más fácilmente entre ellos y, por su estilo de vida, puede diagnosticarse cuando es demasiado tarde", ha explicado.

Además, y con motivo de la celebración, este lunes, 5 de octubre, del Día Mundial contra la Meningitis, ha puesto de relieve que más de 110 monumentos y edificios públicos de toda España se van a iluminar de verde. Según ha expuesto, el objetivo es "batir un nuevo récord de participación y enviar un mensaje unificado de esperanza y recuerdo a las víctimas y sus familias".

De este modo, entre las localizaciones que se han adherido a la iniciativa se hallan los ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Tarragona, Alicante, Santander (Cantabria), Logroño (La Rioja) y A Coruña. Además, participan la Casa Batlló de Barcelona, las sedes de la Xunta y el Parlamento de Galicia, varias Diputaciones y entidades como el Club Atlético Osasuna, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la empresa EMACSA.

MÁS DE UN CENTENAR EDIFICIOS PÚBLICOS ILUMINADOS DE VERDE

"La campaña pretende concienciar sobre el impacto de una patología grave y de rápida evolución, celebrando haber pasado de 50 edificios iluminados hace dos años a más de un centenar en la presente edición", ha señalado Regojo, quien ha destacado también la reciente celebración del 'II Congreso sobre Meningitis y Sepsis en España' (MENSEP) en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid.

Por último, y en coincidencia con la conmemoración, ha pedido "más visibilidad para las secuelas de la meningitis, que no se acaba su tratamiento al recibir el alta hospitalaria, sino que los pacientes necesitan más apoyo económico y emocional para sus secuelas". "No olvidemos que hay vida después de la meningitis", ha concluido.